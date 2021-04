Valsusa, scontri tra polizia e No Tav all’avvio del cantiere per il nuovo autoporto

Pubblicità

In Val di Susa è stata una notte di tensioni e proteste legata all’avvio del cantiere per il nuovo autoporto Sitaf, a San Didero. L’opera, che prevede anche la realizzazione di un nuovo svincolo autostradale, prenderà il posto dell’autoporto di Susa che nell’ambito del progetto della linea internazionale Torino-Lione sparisce.

Almeno un centinaio di manifestanti ha risposto all’appello circolato ieri sera tardi quando è iniziata a circolare la voce che a San Didero, sulla statale 25 fossero arrivati i camion con le reti del futuro di cantiere e decine di uomini delle forze dell’ordine. I manifestanti hanno provato a impedire l’arrivo degli operai e dei mezzi da cantiere ma sono stati allontanati dalla polizia con i lacrimogeni. Alcuni si sono barricati intorno alle recinzioni nel presidio No Tav allestito tempo fa, un avamposto simile a quello dei Mulini al cantiere di Chiomonte. I manifestanti hanno costruito una barricata a cui hanno dato fuoco per non far avanzare le forze dell’ordine. Alcuni sono saliti anche sul tetto e sono rimasti lì fino all’alba. Le indagini della Digos di Torino sono in corso.

“Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo che non si preoccupa della salute e della tutela dei suoi cittadini, ormai in grave crisi economica e sociale, lo Stato sostiene Telt nell’avanzamento di quest,’opera scellerata”, scrivono I No Tav su notav.info denunciando anche alcuni feriti tra i manifestanti. Il movimento annuncia una nuova protesta questa mattina e si da appuntamento alla stazione di Bruzolo e a Borgone.

Il progetto del nuovo autoporto si estende su una superficie di 68mila metri quadri con spazio per il parcheggio dei tir ma anche punti ristoro, un’area commerciale e gli uffici Sitaf. Contro l’opera è annunciata per sabato una manifestazione tra Bruzolo e San Didero con la partecipazione dei sindaci No Tav della valle.





