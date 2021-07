Vanessa Ferrari in finale nel corpo libero, Simone Biles è dietro: “Anche alla mia età si può puntare alla medaglia”

TOKYO. Era la prova di qualificazione, ma è stata più che mai significativa. Perché ottenere il primo posto e battere la star americana Simone Biles non è da tutti. Vanessa Ferrari ha incantato nella sua prova al corpo libero: sulle note di “Con te partirò” di Andrea Bocelli, la 30enne di Orzinuovi, alla quarta partecipazione consecutiva alle Olimpiadi, sembra avere le carte in regole per ottenere quella medaglia sfumata sia a Londra 2012 che a Rio 2016 dove arrivarono due quarti posti.

Tokyo2020, Vanessa Ferrari: “Vivo il mio sogno olimpico, anche se ho paura di risultare positiva” di Mattia Chiusano 18 Luglio 2021

Biles e Carey subito dietro all’azzurra

Vanessa ha dunque chiuso al primo posto il turno di qualificazione nel corpo libero con lo score di 14.166, meglio delle americane Simone Biles e Jade Carey (rispettivamente 14.133 e 14.100). Non solo, l’Italia è entrata nella finale a squadre totalizzando 163.330 punti nelle qualifiche vinte dalla Russia davanti a Usa, Cina, Francia e Gran Bretagna. Le “fate” azzurre torneranno in pedana martedì 27 luglio, a caccia di una medaglia dopo il bronzo nel Mondiale 2019. Inoltre le buone notizie per l’Italia arrivano anche da Alice D’Amato e Martina Maggio che, con il 20° e 27° posto, si sono qualificate per la finale dell’All around.

Ferrari in finale nel corpo libero: ”Medaglia? Si può fare”

Un salto oltre i limiti, Biles vuole fare la storia dal nostro inviato Mattia Chiusano 23 Luglio 2021

Tornando a Vanessa Ferrari, la 30enne bresciana ha parlato così della sua esibizione: ”Sono molto felice per la gara. Al corpo libero ho fatto tutto quello che potevo e volevo. Con te partirò è una musica che mi aiuta tanto nell’interpretazione della coreografia – ha detto riferendosi al capolavoro di Bocelli – con questa musica riesco ad esprimermi con il viso, dove facevo più fatica con le altre melodie. Penso di essere migliorata molto anche dal punto di vista espressivo. Adesso l’esercizio è completo: l’acrobatica è di livello, la parte artistica altrettanto, la coreografia è buona, con l’interpretazione ci siamo, se dovessi entrare in finale valuterò cosa fare di diverso. Voglio giocarmela fino in fondo. Dopo due quarti posti, piuttosto sbaglio, arrivo ottava, ma voglio provarci fino in fondo”. Ovviamente l’avversaria da battere sarà Simone Biles: ”La seguirò dal Villaggio – ha detto Vanessa – Con la giusta preparazione si può essere competitivi anche alla mia età. Guardate la ?usovitina (la ginnasta uzbeka 46enne che sta partecipando alla sua ottava Olimpiade, ndr). In certe cose sarà più faticoso, in altre ti può aiutare l’esperienza, però, amministrando nel modo giusto il proprio corpo, si può fare, eccome!”. Appuntamento al 2 agosto.