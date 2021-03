Vanno a vaccinarsi ma trovano il centro di Verano Brianza chiuso in anticipo

Pubblicità

Pubblicità

Era già successo il pomeriggio di sabato 27 marzo ed è accaduto, di nuovo, nella tarda mattinata del 31. Le porte del centro vaccinale del piccolo comune brianzolo si sono chiuse con largo anticipo. Una novantina i prenotati in lista ed esauriti quelli gli operatori non hanno che dovuto serrare i battenti. “La responsabilità è del sistema organizzativo che non manda le prenotazioni, le persone da vaccinare non stanno finendo”, è il commento del sindaco Massimiliano Chiolo che chiede di poter vaccinare qui anche gli over 80, aggiungendo altri vaccini oltre ad Astrazeneca. L’esiguità delle prenotazioni, secondo Ats, dipenderebbe invece, come riporta Il Cittadino di Monza e della Brianza, dal fatto che “la categoria su cui si stanno effettuando al momento vaccinazioni con AstraZeneca è quella dei caregiver di persone con disabilità. La vaccinazione prosegue secondo le categorie previste dal Ministero e si riempiono le agende il più possibile”. Intanto, però, si moltiplicano disservizi e fraintendimenti. Una signora si è presentata col marito convinta che il centro fosse rimasto aperto: “Mi avevano detto che potevo venire fino alle 18.00. Lavoro come operatrice socio-sanitaria. Ora non so più quando venire”. Il sindaco Chiolo ha risolto la sua situazione telefonicamente ma resta l’amarezza: “Fontana dice che sono polemiche stucchevoli. Io più che stucchevole sono stuccato”.

di Andrea Lattanzi





Go to Source

Tweet Share Pinterest