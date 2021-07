Vaticano, nella maxi aula dei Musei Vaticani si apre il processo a Becciu per lo scandalo del palazzo di Londra

Pubblicità

CITTA’ DEL VATICANO – Si apre questa mattina alle nove e trenta nella maxi Aula allestita ad hoc in un ex laboratorio polifunzionale dei Musei Vaticani il processo per lo scandalo finanziario legato all’investimento del palazzo londinese di Sloane Avenue. Per la prima volta tra gli imputati – dieci in tutto – anche un cardinale, Angelo Becciu, già sostituto della Segreteria di Stato, dimesso dal Papa dalla guida delle Cause dei Santi e privato delle prerogative legate al cardinalato. “Peculato, abuso d’ufficio, subornazione”, cioè induzione di un testimone a dichiarare il falso, sono i capi d’accusa per i quali va a processo. Ma la sua presenza in Aula fino all’ultimo, per quanto probabile, non è sicura.

Dopo l’approvazione da parte del Papa della nuova legge sull’ordinamento giudiziario del Vaticano che consente di poter giudicare anche i cardinali nelle cause penali, Becciu è il primo porporato a subire un’azione del genere. Oltre a lui compaiono davanti alla Corte presieduta da Giuseppe Pignatone la manager cagliaritana Cecilia Marogna (anche lei con l’accusa di peculato), lo svizzero René Bruelhart (ex presidente dell’Autorità di vigilanza finanziaria, per abuso d’ufficio), monsignor Mauro Carlino (già segretario di Becciu, per estorsione e abuso d’ufficio), Enrico Crasso (l’uomo che da decenni aveva in gestione gli investimenti della Segreteria di Stato, per peculato, corruzione, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, truffa, abuso d’ufficio, falso materiale in atto pubblico e in scrittura privata), Tommaso Di Ruzza (ex direttore dell’Aif, per peculato, abuso d’ufficio, violazione del segreto d’ufficio), Raffaele Mincione (finanziere, per peculato, truffa, abuso d’ufficio, appropriazione indebita e autoriciclaggio), Nicola Squillace (avvocato, per truffa, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio), Fabrizio Tirabassi (minutante dell’ufficio amministrativo per corruzione, estorsione, peculato, truffa e abuso d’ufficio), Gianluigi Torzi (finanziere, per estorsione, peculato, truffa, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio). Il giudizio riguarderà anche quattro società: tre riconducibili a Enrico Crasso per l’accusa di truffa, e una a Cecilia Marogna per il presunto peculato.

Al centro del processo c’è soprattutto quello che gli inquirenti vaticani hanno definito “un marcio sistema predatorio e lucrativo” a danno della Segreteria di Stato e di suoi fondi caritativi come l’Obolo di San Pietro, con conseguenti gravi perdite per le casse vaticane, e che si sarebbe retto su “complicità e connivenze” tra operatori finanziari e consulenti esterni e addetti e dirigenti interni.

L’indagine ha preso avvio dalle denunce presentate rispettivamente dallo Ior nel luglio 2019 e dall’Ufficio del Revisore Generale nell’agosto successivo. Secondo queste accuse la Segreteria di Stato avrebbe impiegato i soldi del Papa destinati ai poveri “in fondi che, a loro volta, investivano in titoli di cui il cliente non era messo a conoscenza nonché in fondi, di dubbia eticità, allocati in Paesi off shore come Guernsey e Jersey, ad alto rischio speculativo”.

Secondo la citazione a giudizio, in particolare, la Segreteria di Stato risultava “avere contratto finanziamenti passivi per circa 256 mln di euro a fronte dei quali erano state rilasciate garanzie agli istituti finanziari per circa 516 mln di euro, sotto forma di pegno sui titoli e sui valori in deposito presso gli istituti”. Furono proprio le risultanze di queste denunce, nelle quali si evidenziava peraltro “una certa reticenza di funzionari della Segreteria di Stato nel fornire indicazioni al Revisore”, che portarono il Papa, nel luglio del 2020, ad autorizzare “con apposito provvedimento ad applicare, sino alla conclusione delle indagini, le forme della istruzione formale e a adottare, ove necessario ed in deroga alle disposizioni vigenti, qualunque tipo di provvedimento di natura cautelare nelle attività di accertamento dei fatti collegati alle denunce dello Ior e dell’Ufficio del Revisore Generale”.





