Vela, Coppa America: Luna Rossa avanti 2-0 sugli inglesi di Ineos

Luna Rossa si aggiudica le prime due regate della finale di Prada Cup contro gli inglesi di Ineos Team Uk. Ora alla barca italiana servono altre cinque vittorie per poter accedere alla finale dell’America’s Cup 2021 contro i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand. Ad Auckland nella prima regata il vantaggio sugli inglesi è stato di quasi un minuto e mezzo, complice sia un errore in partenza degli uomini di Ben Ainslie sia la scelta del campo destro di regata per mantenere la precedenza mure a dritta negli incroci, nella seconda -più combattuta- il vantaggio è stato di 26 secondi all’arrivo. Domani in programma altre due regate.

Sirena: “É solo il primo passo”

Max Sirena commenta così il doppio successo: “E’ stata una giornata positiva iniziata nel modo migliore, ma siamo solo all’inizio e abbiamo vinto solo le prime due regate. Sarà importante mantenere la concentrazione alta perché può succedere di tutto” le parole dello skipper di Luna Rossa. “Sicuramente domani scenderemo in acqua con la consapevolezza che la barca va molto bene. La cosa interessante è che oggi abbiamo regatato in condizione di vento leggero nella prima prova e di vento medio forte nella seconda. Questo per noi è stato molto importante perché ci ha aiutato a capire dove eravamo in termini di performance rispetto ai nostri avversari. I ragazzi sono stati bravissimi, hanno portato molto bene la barca. Non hanno sbagliato né la prima né la seconda partenza e sono stati perfetti a controllare il margine. Forse abbiamo commesso qualche errore nella seconda bolina, della seconda regata, ma naturalmente nelle prossime ore, lavoreremo e analizzeremo i dati per capire se dobbiamo fare qualcosa di più nelle prossime giornate”.