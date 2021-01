Vela, Luna Rossa vince le prime due regate di semifinale Prada Cup

Luna Rossa ha vinto le prime due regate di semifinale della Prada Cup, che la vede contrapposta ad American Magic nelle acque della baia di Auckland, in Nuova Zelanda. Due vittorie decisamente agevoli e mai in discussione per l’imbarcazione italiana.

Nella prima regata, scattata subito avanti con una buona paretenza, alla prima boa Luna Rossa ha fermato il cronometro su un vantaggio di 18 secondi, saliti poi a 22 secondi e successivamente a 33 secondi alla quarta boa della metà gara, disputata sulla distanza degli otto lati. Gli italiani hanno ancora ampliato il divario a 58 secondi alla quinta boa; subito dopo American Magic ha accusato un problema tecnico costato altre centinaia di metri di distacco. La regata non ha più avuto storia, con il distacco che si è ingigantito a 2 minuti e 25 secondi alla sesta boa e a 2’43” al traguardo.

Il 2-0 su American Magic è arrivato all’alba italiana e anche in questo caso Luna Rossa non ha avuto difficoltà a superare gli avversari. “E’ stata una giornata molto positiva per noi – ha detto lo skipper Max Sirena – Abbiamo regatato bene, al livello che pretendiamo e siamo molto soddisfatti. Abbiamo fatto delle partenze ‘spaziali’, speriamo che continuino così anche nei prossimi giorni”.

Per centrare la finale con gli inglesi di Ineos servono quattro vittorie. Domani, a partire dallo stesso orario, le 3.15 italiane, sono in programma altre due prove in cui Luna Rossa potrebbe già chiudere il conto.