Ventimiglia, migrante colpito alla testa in prognosi riservata all’ospedale. La polizia denuncia due persone

La Polizia di Stato di Ventimiglia insieme ai militari del 118 ha soccorso, nella notte tra sabato e domenica, un 29 enne di origine marocchina irregolare e già noto alle Forze dell’Ordine, trovato per terra su un marciapiede tra la sala giochi Las Vegas e via Milite Ignoto.



L’uomo, trasportato all’ospedale di Sanremo per le prime cure a causa delle lesioni riportate, poche ore dopo, è stato trasferito all’Ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova ricoverato, in prognosi riservata, con una frattura cranica.

“Nonostante l’immediata attivazione di tutti i protocolli investigativi, in sinergia tra il Commissariato P.S. di Ventimiglia e la Squadra Mobile – si legge in una nota della Polizia – è stata necessaria una lunga e meticolosa attività di ricerca di testimonianze e di elementi utili a poter ricostruire l’accaduto, dal momento che nessuno si era presentato presso gli uffici di Polizia per aiutare gli investigatori a comprendere i fatti”

Dopo un’intensa attività investigativa, si è potuto appurare che l’uomo ricoverato, probabilmente ubriaco, poco prima aveva avuto una lite in un ristorante.

Secondo la polizia responsabili dell’aggressione sarebbero due persone: V.S. di anni 29 residente a Sanremo e P.C. di anni 23, residente nell’entroterra imperiese. Ad entrambi è stato contestato il reato di lesioni gravissime e sono stati denunciati a piede libero.

