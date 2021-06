Ventimiglia, uccide una donna e si toglie la vita

VENTIMIGLIA – Un uomo ha ucciso una donna a Roverino di Ventimiglia e si è tolto la vita. Dalle prime informazioni l’omicida-suicida sarebbe l’ex fidanzato della donna, che in passato l’avrebbe segnalato per episodi di stalking. Il delitto è avvenuto all’interno di un’auto, la vittima è stata assassinata a colpi d’arma da fuoco. L’uomo si è poi allontanato a piedi e si è ucciso in un luogo poco distante.

Da una prima ricostruzione sembra che la donna sia stata uccisa dall’ex fidanzato, Antonio Vicari. Al momento dell’aggressione era seduta in auto, sul lato passeggero, e stava aspettando il nuovo fidanzato che era sceso per fare una commissione. L’omicida si sarebbe avvicinato al finestrino e le avrebbe sparato alcuni colpi di pistola. A quel punto l’uomo è fuggito e poco dopo si è tolto la vita. Sono stati chiamati i soccorsi ma non è stato possibile salvare la donna.

Si tratta del secondo femminicidio in 24 ore in Liguria. Ieri, sull’altra riviera, a Levante, una donna di 25 anni residente a Castelnuovo Magra (La Spezia), è stata uccisa dall’ex compagno in una villetta a pochi chilometri da Sarzana. La vittima è stata sgozzata dopo un litigio al quale hanno assistito il figlioletto di due anni e un’amica che si sono rifugiati in bagno quando l’uomo, un cittadino maghrebino di 29 anni, ha preso il coltello. L’assassino ha poi ha aggredito tre carabinieri intervenuti ma è stato bloccato e arrestato.