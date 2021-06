Verdone inaugura il nuovo schermo del Cinema America: “Ripartiamo dalle periferie”

Pubblicità

Pubblicità

“E’ quasi un atto dovuto essere qui stasera, perché siete voi che venite al botteghino e pagate i biglietti. Non è giusto che siete sempre voi a venire da noi”. Sono queste le parole con cui Carlo Verdone si è rivolto al pubblico del Piccolo Cinema America, che stasera nel parco di Monte Ciocci – zona nord della città – ha inaugurato il terzo schermo, dopo quelli di Piazza San Cosimato e Parco della Cervelletta, dove andrà in onda la programmazione della rassegna estiva. Per la serata di inaugurazione la proiezione di “Brutti, Sporchi e Cattivi” di Ettore Scola, che proprio sul Monte Ciocci girò gran parte del film. Un omaggio anche a Nino Manfredi, protagonista del film. Tema del film il degrado della Roma di quei tempi, degrado che Verdone ritrova anche ai giorni nostri: “Questi luoghi sono stati per troppo tempo abbandonati al loro destino, qui o si riparte dalle periferie e si va verso il centro o non riusciremo a fare niente”.

di Camilla Romana Bruno





Go to Source

Tweet Share Pinterest