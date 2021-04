Verona-Fiorentina 1-2, Vlahovic e Caceres firmano tre punti d’oro

Pubblicità

Pubblicità

VERONA – Su un campo tabù, a Verona negli ultimi tempi non aveva mai vinto, la Fiorentina conquista tre punti pesantissimi per la gioia del presidente Commisso, salito in Veneto per sostenere la speranza. E’ la vittoria – la prima dopo oltre un mese – di una squadra non bella, ma molto pratica. Anche fortunata, se si vuole, nella prima parte, ma poi cinica nello sfruttare le poche palle gol create. Il Verona invece: dicono che durante il riscaldamento qualcuno abbia invitato i ragazzi a essere più presenti a sè stessi. Se è vero, è un segno evidente: dopo un campionato da assoluta rivelazione, raggiunto il mare della felicità, il team gialloblù si è cosparso di crema abbronzante e ha un po’ staccato la spina. Anche stavolta, nel primo tempo, gioca con intensità e idee, ma poca fortuna, per poi sciogliersi appena un attimo prima di andare al riposo.

<< La cronaca della partita >>

La Sinistra di Juric

In avvio Juric fa riposare Zaccagni e dà a Bessa una maglia da titolare; Iachini deve rinunciare allo squalificato Milenkovic, c’è allora Martinez Quarta come terzo destro di difesa. Il compito del giovane difensore viola è di quelli impegnativi perché – si sa – Juric ha tanto dalle abituali geometrie che sviluppano “quelli di Sinistra”. Non a caso proprio da una bella combinazione a cui però prende parte un Barak molto mobile, Bessa viene invitato all’ingresso in area, e con lo scavetto anticipa Dragowski in uscita. Il portiere polacco fa in tempo a sporcare il tiro e sulla linea la difesa completa la salvezza. Si va avanti a folate, senza un padrone di centrocampo. Negli schemi dei due team, il centravanti deve lavorare molto, i duelli speculari tra Lasagna e Pezzella e tra Vlahovic e Gunter sono molto intensi e belli. Il mantovano di Juric che in casa non ha ancora segnato stacca prepotentemente su un angolo battuto da destra, anticipando tutti. E’ il colpo di testa della vittoria, ma sulla linea Venuti ha un gesto istintivo e decisivo, a Dragowski battuto. Poi Lazovic scarica in girata un secco destro, Dragowski risponde presente.

Veleno viola nella coda del primo tempo

La Viola? Vlahovic fa a sportellate, sono i due giocatori di maggiore esperienza e qualità a marcare visita per una mezz’ora: Ribery e Bonaventura. Ma il fuoco arde sotto la cenere ospite, e al 34′ Bonaventura intercetta e avvia una profonda azione di contropiede per servire sulla corsa Ribery, il francese si accentra per caricare il destro e tirare, Silvestri non vuole essere da meno del collega dalla parte opposta e si allunga a deviare in angolo. E’ un segnale evidente dato dall’ospite al padrone di casa. Perché al 41′ Venuti mette un cross teso e radente in area, Bonaventura si getta in spaccata, sembra in anticipo, invece un difensore ci mette il piede e salva in corner. Un passaggio all’indietro molto molle, costringe poi Dragowski a una disperata uscita, efficacissima per evitare il vantaggio scaligero. Quando tutto sembra far pensare che al riposo si vada sullo 0 a 0, all’ultimo secondo utile, la Viola passa. Contropiede sempre partito da destra, cross, velo di Ribery, arriva Bonaventura, agganciato al momento del tiro. Rigore che Vlahovic trasforma, nonostante Silvestri avesse intuito.

Faraoni guida la reazione, ma Caceres…

Prove tecniche di reazione gialloblù in avvio di ripresa, al 50′ Faraoni si presenta davanti a Dragowski e lo fulmina, ma la posizione di partenza è viziata da fuorigioco. Quattro minuti dopo Barak sotto porta chiude fuori un’azione confusa conseguente a calcio d’angolo. La Fiorentina se ne sta quatta quatta dietro la linea del pallone e poi si schiude a raggiera. Una punizione a giro di Biraghi impegna Silvestri, e al 65′ su azione d’angolo, Caceres raddoppia come un centravanti consumato, girata ravvicinata su corta respinta. Juric cerca di dare una scossa, vedendo i suoi demoralizzati, anche perché il gol sembra portare la Viola a irrigidirsi, quasi smette di giocare avanti. Vlahovic però si distingue anche come baluardo difensivo, ringhiando su tutti. Salcedo, poi Sturaro, Zaccagni e Salcedo sono le scelte venete per armare la rimonta.

Fiorentina impenetrabile nel finale

Ma è la posizione ibrida di Faraoni che fa male all’ospite, il capitano si fa trovare pronto sul palo lontano, il traversone è di Zaccagni e incorna sul palo opposto dove Salcedo fa valere la sua qualità nello stacco e infila il 2 a 1. Juric a questo punto gioca anche la carta Kalinic, mutando lo schema d’attacco. Ma la Fiorentina fa buona guardia e l’assalto non riesce a concretizzare alcuna occasione da gol. Per la Fiorentina sono tre punti corroboranti, per il Verona la sesta battuta d’arresto nelle ultime sette gare.

Verona-Fiorentina 1-2 (0-1)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Dawidowicz, Gunter (25’st Magnani), Dimarco, Faraoni, Tameze (25’st Sturaro), Ilic (15’st Salcedo), Lazovic (34’st Kalinic), Barak, Bessa (25’st Zaccagni), Lasagna. (22 Berardi, 25 Pandur, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Cetin, 19 Ruegg, 90 Colley All.: Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Caceres, Pezzella, Martinez Quarta, Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura (41’st Castrovilli), Biraghi (41’st Igor), Vlahovic, Ribery (32’st Kouamè). (1 Terracciano, 21 Rosati, 15 Olivera, 25 Malquit, 27 Barreca, 28 Montiel, 77 Callejon, 92 Eysseric) All.: Iachini

Arbitro: Prontera di Bologna

Reti: 47’pt Vlahovic (rig), 20’st Caceres, 27’st Salcedo

Note: Ammoniti: Bonaventura, Gunter, Sturaro, Martinez Quarta e Kouamè per gioco falloso Recuperi: 0’pt, 4’st Angoli: 5-3 per il Verona





Go to Source

Tweet Share Pinterest