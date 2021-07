Verratti: “Wembley darà più forza anche a noi. Il rigore all’Inghilterra? Generoso”

Pubblicità

“L’invasore di campo a Wembley? Pensavo fosse Insigne, gli somiglia”. Mentre Marco Verratti lascia la sala stampa di Coverciano sorride dell’episodio diventato virale sui social. Ma fino a qualche istante prima era serissimo nel parlare della finale che aspetta l’Italia. Serissimo, ma molto desideroso di giocarla. “Abbiamo visto l’altra semifinale tutti insieme, l’Inghilterra è molto fisica, ma non solo: ha giocatori tecnicamente molto bravi, hanno meritato di giocarsi la finale. Sarà una partita in cui tutte e due le squadre vogliono vincere, giocano in casa, conoscono bene lo stadio. Ma sarebbe un sogno poterla vincere”.

Temete dopo aver visto l’arbitraggio di Inghilterra-Danimarca?

“Ci sarà un grande arbitro e farà una grande partita, non penso si farà condizionare, sono abituati alle partite importanti, non abbiamo nessun timore”.

Secondo te era rigore quello che ha permesso all’Inghilterra di vincere?

“Fossi stato l’arbitro non avrei fischiato il rigore. Ma fa parte del calcio, è stato un gol importante, ma penso sia stato un rigore generoso. Sterling? Un giocatore fantastico, lo ha sempre dimostrato e sta facendo un grande Europeo”.

Wembley pieno di inglesi potrà condizionarvi?

“Molti di noi sono abituati al clima del tifo, darà più forza anche a noi, non puoi trovare stimoli maggiori di questi”.

Il movimento italiano ha ritrovato credibilità?

“Anche all’estero vedo i giornali francesi felicissimi per noi, ci era mancata un po’ di credibilità negli ultimi anni, con questo percorso abbiamo ritrovato il posto in cui l’Italia deve stare sempre”.

Che effetto vi fa vedere la gente che riempie le piazze per voi?

“Quando giochi pensi solo al pallone e non ti rendi nemmeno tanto conto di quello che sta succedendo. È l’unica cosa che non mi piace del calcio: tutto passa talmente in fretta che non riesci a restare focalizzato su una partita o a festeggiare perché ne hai già un’altra. L’entusiasmo ti porta a andare oltre: vedere la gente nelle piazze, ritrovarci qui con Insigne e Immobile – mai ce lo saremmo aspettato – e tutto questo ti dà la forza di andare oltre. Comunque andrà, avendo dato tutto, saremo in pace.

Quanto conta la pressione in partite così?

“Sono partite facili da preparare, sai già che tutti faranno una grande partita, chi gioca dall’inizio o chi gioca solo un minuto darà la vita, perché sono momenti che potrebbero non ripetersi più. Caricare questa partita non c’è bisogno. Queste partite bisogna vincerle. Loro non hanno mai vinto, saranno fondamentali i dettagli, e scordarsi tutto il resto: c’è molta pressione, chi ha più voglia di divertirsi e riuscirà a prenderla più alla leggera, in senso buono, avrà un grande vantaggio.

Quell’infortunio di maggio l’ha spaventata?

“Tre giorni dopo pensavo di non farcela, sono tornati gli incubi del 2016. Ma grazie allo staff che mi ha supportato ogni giorno sono riuscito a tornare anche in ottime condizioni, ho giocato 4 partite di seguito senza dolori e sono contento, era dura stare fuori”.

Sei felice dell’arrivo di Donnarumma al Psg?

“Donnarumma merita di stare in un top club europeo che mira a vincere la Champions, sono davvero felice di averlo in squadra”.

Il Paris ha annunciato anche Sergio Ramos.

“Sergio Ramos ha vinto tutto, è un campione, ci può dare una grande mano, sono veramente contento che abbia scelto il Psg, stiamo facendo un grande lavoro per far arrivare questi campioni”.

Cosa pensi dell’Inghilterra?

“Sono in finale per la prima volta se non sbaglio. Hanno preso un solo gol, hanno grande equilibrio, hanno meritato questa finale, sono felice di incontrare una grande squadra in un grande stadio. Ci giocheremo tutto in una partita storica, noi siamo felici di giocarla”.

Quanto contano per voi Bonucci e Chiellini?

“Giorgio e Leo ci danno una grande mano in campo ma anche fuori, più passano gli anni più diventano forti, è una grande fortuna averli con noi. Ti danno quella fiducia che ti permette di pressare sempre, perché sai che dietro hai due fenomeni a coprirti, sono i più rappresentativi di questa nazionale, siamo felici di averli”.

Mancini in Inghilterra fu anche molto criticato.

“Mancini ha fatto un grande lavoro ovunque, nel calcio basta non vincere una volta per essere criticato, succede a tutti e a chi non è toccato, toccherà. Con noi ha fatto un lavoro stupendo, è un allenatore speciale, ci ha dato fiducia quando l’avevamo persa per situazioni spiacevoli. È stato l’allenatore perfetto per ritrovare entusiasmo: sono 33 partite che non perdiamo, visto che vi piacciono i numeri questo vi fa capire che lavoro ha fatto. Per noi è stato un valore aggiunto”.

Cosa significa per lei questa partita?

“Italia-Inghilterra è stata il mio esordio in Nazionale, il mio esordio al Mondiale nel 2014 e vincemmo. E poi un incontro tra due grandi nazionali che meritano di giocarsi l’Europeo, abbiamo fatto entrambe un grande percorso: purtroppo ci sarà un solo vincitore, speriamo di essere noi”.





