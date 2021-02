Versoi il governo Draghi: Salvini molla l’alleata Meloni. E Giorgetti: “Ministri leghisti”

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – È l’amico di SuperMario, Giancarlo Giorgetti, ad aprire la segreteria politica della Lega. Nella sala Bruno Salvadori del gruppo a Montecitorio scende il silenzio. «Lo sapete bene, non è un segreto: ho un rapporto personale con Mario Draghi, lo stimo e proprio perché lo conosco mi sento di dire che con lui non ci sarebbe una riedizione del governo Monti, tutto austerity e tagli, difenderebbe i diritti delle classi produttive del Paese che noi rappresentiamo meglio di altri». È un invito a rompere gli indugi, Matteo Salvini seduto al suo fianco annuisce. «E se la Lega ci sarà – continua il vicesegretario – marcherà la differenza tra un governo dell’assistenzialismo e uno vicino a chi produce». Anche per il governatore Zaia «se le condizioni ci saranno, sarà difficile restare fuori».

Avanti così per un’ora e mezza. Salvini ha capito che i due terzi hanno già scelto. Così, quando inizia a parlare, anche lui lascia intendere che la decisione è presa. Anche se attenderanno domattina, quando la Lega si presenterà a Montecitorio per rispondere alla richiesta di consultazione dell’ex governatore. «Non accetteremo mai una patrimoniale o il reddito di cittadinanza», sul resto si può discutere. Ma mette in chiaro la strategia, senza ambiguità: niente sostegno esterno o astensione (come proposto da Giorgia Meloni): «Perché in quel caso, se le cose andassero male sarebbe colpa nostra perché siamo rimasto fuori, se andassero bene sarebbe merito degli altri perché noi non ci siamo. Eh no…». Insomma, se domani dovesse optare per il sì, sarebbe un sì pieno.

Salvini e Giorgetti lasciano la Camera e si fermano insieme al bar Giolitti, parlano fitto. «Se dovessi fare l’interesse del partito, starei fuori – scandisce il leader davanti ai cronisti – Ma per noi prima viene l’interesse e il bene del Paese, ancor prima dell’interesse di partito». Con una postilla di propaganda: Draghi «deve scegliere tra la Lega e Grillo». Giorgetti parlando all’Agi va già oltre. «Il governo sarebbe zoppo senza il primo partito italiano, presenteremo proposte ragionevoli».

Meloni e Fdi rischiano di restare da soli fuori dal Palazzo. Anzi lo sperano. «Il mio no non è a Draghi ma alla scelta del capo dello Stato, che avrebbe dovuto sciogliere le Camere», dice a Porta a Porta, smarcandosi già dagli altri: «Non capisco Salvini. Dice: “Draghi scelga Grillo o noi”, ma perché Pd, Boldrini, Leu vanno bene? Qualcosa mi sfugge, glielo chiederò quando lo sento». Non sarà una passeggiata di salute neanche per lei. Da due giorni simpatizzanti ed elettori contestano sui social la decisione solitaria («Non vi voto più», «Davvero dite no a Draghi?»). Meloni ha fatto la sua scelta dura e pura e sa che stavolta potrebbe costarle punti pesanti (i sondaggi dicono al 16-17 per cento). «Ma almeno non perdiamo il nostro zoccolo duro», è il ragionamento fatto. Dopo tanti vertici quotidiani, intanto, ieri i tre leader si sono ignorati. E da oggi in ordine sparso nello studio del premier incaricato. Centrodestra bye-bye.





Go to Source

Tweet Share Pinterest