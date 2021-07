Vi presento GINO°, il distillato analcolico VeganOK. Ma non chiamatelo gin

Pubblicità

Si chiama GINO° un nome che potrebbe evocare il lancio di un gin analcolico, soprattutto se si pensa che a idearlo e realizzarlo è la famiglia Sabatini, quella che ha dato il nome al primo gin made in Toscana. E in effetti “il numero di GINO° è lo “0”: zero alcool, zero zuccheri o edulcoranti, zero coloranti o aromi artificiali e zero materie di origine animale”, spiega Enrico Sabatini, co-fondatore e co-proprietario di Sabatini Gin. È stato lui a convincere la sua famiglia a lanciarsi in questo nuovo mercato che va incontro alla sempre maggiore attenzione alla sfera del wellness. Attenzione, però, a non definirlo gin analcolico: primo perché nel distillato non ci sono le bacche di ginepro ma un mix di salvia, lavanda, timo, verbena e foglie d’ulivo. E poi perché in «assenza di un disciplinare italiano che regoli il settore abbiamo deciso di non illudere il consumatore», spiega ancora Enrico Sabatini. Il progetto nasce «leggendo un report della Diageo sugli incubatori per start up e dall’esperienza diretta del nostro bar che abbiamo aperto due anni fa a Cortona ci siamo messi a studiare la possibilità di proporre un distillato di alta qualità a chi per diverse ragioni non può o non è interessato alle classiche bevute alcoliche, ma anche a chi è soggetto ad intolleranze o preferisce seguire un’alimentazione vegana».

Il risultato? «Un distillato totalmente analcolico, dalla forte identità toscana, realizzato attraverso la sola infusione in acque distillate di 5 botaniche: timo, salvia, lavanda, foglie di olivo e verbena». Dal suo punto di vista si tratta di un «prodotto ideale per un cocktail da tutte le ore. La freschezza della verbena al palato viene accompagnata dalla balsamicità della salvia e della lavanda, lasciando un finale piacevolmente lungo. Il timo e le foglie di olivo gli conferiscono note erbacee capaci di ricondurre ai profumi delle campagne toscane».

Enrico Sabatini, cofondatore della Sabatini GIN

GINO° però, nasce con l’ambizione di diversificare l’attività dell’azienda con l’obiettivo di intercettare ed entrare in un mercato che secondo gli esperti del settore crescerà del 40/45 per cento nei prossimi anni, un «mercato che le grandi multinazionali del settore stanno cercando di accaparrarsi lanciando di corsa prodotti zero alcool».

Sabatini, naturalmente, non pensa di entrare in competizione con le grandi case ma di utilizzare la sua «toscanità» e la sua vocazione internazionale – le 50 mila bottiglie prodotte ogni anno raggiungono 19 Paesi e sono vendute anche in Giappone, Thailandia, Hong Kong, Singapore oltre che in Europa – per proporre un «prodotto premium» che può vantare anche la certificazione VEGANOK, unica documentazione italiana riconosciuta a livello internazionale che punta su trasparenza e tracciabilità.

Il Cedratino, cocktail a base di Gino°

Ancora Sabatini: «Abbiamo deciso di comunicare direttamente con i consumatori in modo trasparente e innovativo attraverso la partnership con l’azienda Genuine Way: tramite un QR code collocato al collo della bottiglia che sfrutta la blockchain, è possibile accedere a tutte le informazioni le caratteristiche di GINO°, le certificazioni della filiera produttiva ed i signature cocktails consigliati da 4 bartenders italiani internazionalmente riconosciuti: Mattia Lotti, Virginie Doucet, Doriano Mancusi e Fabio Arcadipane».

La famiglia Sabatini nella tenuta in Toscana





