Via alla Prada Cup, Luna Rossa e Ineos tra vento e insulti: “Sporco trucco”, “Voi giocate sporco”

Una vigilia al veleno prima della battaglia navale di Auckland, al via questa notte, tra Luna Rossa e Ineos UK per la vittoria nella Prada Cup, l’anticamera della Coppa America. Si gioca al meglio delle 13 regate, da qui al 22 febbraio, vince chi arriva prima a sette. Ineos ha sempre vinto nel primo round robin e la Luna, contro i britannici, ha sempre perso. Il posto in finale per l’AC75 italiano è arrivato grazie al cappotto rifilato all’altro contender, American Magic. Ad attendere la vincente i padroni di casa di Emirates New Zealand per l’assegnazione della mitica brocca d’argento, mai raggiunta da una barca italiana e solo sfiorata dal Moro di Venezia (1992) e dalla stessa Luna Rossa (2000). Si scenderà in acqua, a partire dalle ore 16.00 locali (le 4.00 italiane) con due novità: i nuovi limiti di vento, che vengono ridotti da 23 a 21 nodi, e la reintroduzione della “delay card”, un bonus che può essere giocato una sola volta dal team e che consente un posticipo della partenza di 15 minuti per motivi tecnici.

Sirena: “Nessun trucco, la loro barca era irregolare”

Pesa, sulla finale, il warning ai danni di Ineos arrivato in seguito a un reclamo, vinto, di Luna Rossa sull’irregolarità degli outhaul, “apparenti aperture intenzionali nella loro randa che violano la regola 18.1.” nelle prime due regate del round robin iniziale di Prada Cup, proprio contro Luna Rossa, ormai un mese fa. La giuria si pronunciò contro quell’espediente ma lasciò intatto il risultato delle regate. Successivamente Ineos si presentò con questo “buco” tappato e vinse anche le successive regate contro American Magic e ancora contro gli italiani. Il warning è però rimasto: una sorta di ammonizione che in caso di nuova irregolarità comporterebbe l’esclusione dell’AC75 timonato da Ben Ainslie dalla corsa all’America’s Cup. Secondo Sir Ainslie “gli italiani hanno adottato uno sporco trucco”. Ma lo skipper di Luna Rossa Max Sirena ha risposto duramente: “Prima di tutto deve dirmi perché è uno sporco trucco protestare contro qualcuno che non rispetta la regole. Dov’è il trucco? Cosa c’è di sbagliato se vedi una barca irregolare e lo dici? Anzi è l’esatto contrario: le persone si lamentano perché una squadra sta protestando perché tu fai qualcosa di irregolare. Sono loro che stanno giocando sporco”. E poi: “Mio figlio mi ha chiesto: Papà, perché sto leggendo sui giornali che voi siete i cattivi perché protestate quando qualcuno non rispetta le regole? Loro avrebbero fatto la stessa cosa al nostro posto. Il motivo per cui non hanno protestato contro di noi è stato perché non hanno trovato nulla, ma sono sicuro al 100% che protesteranno se dovessero trovare qualcosa di irregolare. Fa parte del gioco”.

Novità a bordo

Luna Rossa si presenta al via della finale di Prada Cup con alcune novità tecniche: nuovi foil, un albero modificato, un nuovo set di vele e sviluppi sui software di bordo. “Cercheremo di commettere meno errori di loro” prosegue Sirena. “Lo sviluppo di queste barche non si ferma mai. Negli ultimi giorni abbiamo fatto diversi cambiamenti, abbiamo ricevuto delle nuove vele e anche i software che manovrano i flap sono in sviluppo. Possiamo soltanto continuare a scoprire la barca e spingerla al massimo”. Ineos è favorita, e questo fuor di dubbio. “Siamo gli underdog: siamo passati dalla semifinale, loro no e dunque sono quelli da battere”.

Il vento

Altro aspetto fondamentale della finale di Prada Cup sarà il vento. Luna Rossa ha dimostrato di gradire una brezza leggera, mentre i britannici preferiscono condizioni un po’ più estreme. Il limite minimo per regatare è quello dei 6 nodi e, secondo le previsioni, almeno nella prima parte del pomeriggio neozelandese il vento non dovrebbe essere di troppo superiore. Un vantaggio, almeno iniziale, per la Luna, anche se Max Sirena ha rivelato come tutto l’equipaggio italiano abbia lavorato e sia migliorato anche in condizioni di vento più sostenuto. “Siamo pronti a gareggiare in qualsiasi condizione”.





