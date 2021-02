Via libera dalle autorità americane a Johnson&Johnson: ora gli Stati Uniti hanno un terzo vaccino

La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato l’uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson. È il terzo vaccino approvato in Usa dopo quelli di Pfizer-BioNTech e di Moderna. Gli esperti americani attendevano da tempo il via libera, che consentirà agli States di accelerare ulteriormente sul piano per immunizzare la popolazione.

La Fda ha detto che il prodotto di Johnson&Johnson offre una protezione forte contro i fattori che più preoccupano: malattie gravi, ricoveri e decessi. Una dose ha un livello di protezione pari all’85% contro il Covid-19 più grave, come è stato dimostrato in uno studio massiccio che ha abbracciato tre continenti. La protezione è rimasta elevata anche in paesi come il Sudafrica, dove si stanno diffondendo le varianti che più preoccupano i virologi.

“Più vaccini hanno un’elevata efficacia che possiamo mettere in gioco, meglio è”, ha detto Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, prima che arrivasse il via libera della Fda.

Già lunedì potrebbero iniziare le spedizioni di qualche milione di dosi da dividere tra gli stati. Entro la fine di marzo, Johnson&Johnson ha dichiarato che prevede di consegnare 20 milioni di dosi negli Stati Uniti e 100 milioni entro l’estate. L’azienda sta anche chiedendo l’autorizzazione per l’uso di emergenza del suo vaccino in Europa e dall’Organizzazione mondiale della sanità. In tutto il mondo, l’azienda mira a produrre circa 1 miliardo di dosi a livello globale entro la fine dell’anno.