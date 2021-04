Vicenza, uccide la moglie a martellate e si costituisce

Un cinquantenne ha ucciso la moglie di 39 anni a martellate. È successo questo pomeriggio poco prima delle 17 a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo il delitto, l’uomo ha chiamato il 112 e ha confessato l’omicidio. I carabinieri di Bassano del Grappa sono andati nella sua abitazione e lo hanno preso in custodia. Al momento sono i corso i rilievi per verificare la dinamica del femminicidio.

L’uomo, un operaio 51enne e la moglie sono originari dell’Albania, ma risiedevano da tempo a Pove del Grappa.

I due hanno due figli di 13 e 9 anni e al momento non è dato sapere se l’omicidio è stato consumato davanti a loro. L’abitazione e la zona limitrofe sono state interdette alle persone e al traffico. Insieme ai carabinieri stanno procedendo ai rilievi i colleghi del nucleo investigativo di Vicenza. Secondo alcune indiscrezioni, gli stessi militari avrebbero già recuperato l’arma del delitto. Sul posto è atteso a breve anche il pubblico ministero di turno.