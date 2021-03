Video Di Maio a Molinari: “Ci sarà un maggiore ruolo degli Usa nel Paese”

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/dossier/tv/libia-di-maio-a-molinari-ci-sara-un-maggiore-ruolo-degli-usa-nel-paese/384670/385398?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/dossier/tv/libia-di-maio-a-molinari-ci-sara-un-maggiore-ruolo-degli-usa-nel-paese/384670/385398&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Rispondendo sul futuro del ruolo italiano nel Mediterraneo – in diretta al Tg2 Post – il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha spiegato che “In questa cornice la vera differenza è il ruolo degli Usa in Libia” ed ha chiesto al ministro degli Esteri, Di Maio, – ospite dell’approfondimento del Tg2 – se alla recente riunione dei ministri degli Esteri della Nato il nuovo Segretario di Stato americano, Antony Blinken, gli ha dato rassicurazioni su un maggiore coinvolgimento statunitense nel Paese? “L’incontro con Blinken – ha risposto Di Maio – ha sicuramente fatto percepire un cambio di passo degli Usa nel dossier libico”. “La Libia – ha sottolineato il ministro degli Esteri – è la punta dell’iceberg di un Mediterraneo che ha tante tensioni e in cui gli Usa sono fondamentali per chiudere questi dossiers”





Go to Source

Tweet Share Pinterest