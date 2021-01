Video e musica nel frigorifero: benvenuti nell’era degli elettrodomestici connessi (e intelligenti)

Pubblicità

ROMA – I modelli si moltiplicano. Sul mercato li propongono – tra le altre – almeno 11 case produttrici: la svedese Electrolux; le tedesche Liebherr e Siemens; Haier, Hisense e Midea (Cina); Lg e Samsung (Corea del Sud), la giapponese Panasonic. E ancora: Ge Appliances e Whirlpool dagli Stati Uniti.

Le dimensioni sono spesso ragionevoli, anche l’affidabilità è migliorata. Soprattutto questi frigoriferi intelligenti, che si collegano a Internet e sono governabili a distanza con una app, cominciano a costare meno di mille euro. Una buona notizia, visti i tempi.

Ecco una rassegna di articoli che ci portano per mano nella nuova stagione dell’Internet delle cose, con gli oggetti di casa che migliorano nelle prestazioni se connessi al web.

Connessi alla smart tv

In questo scenario, si spingono molto in avanti i Samsung Family Hub – ad esempio l’RS68N8941B1 – che hanno una vera e propria sezione “intrattenimento”. Sul display touch – da 21,5 pollici, connesso alla Rete – il tasto Tv Mirroring permette di collegare il frigo alla nostra Samsung Smart Tv. In questo modo, il frigo replicherà la trasmissione che stavamo seguendo in salotto. La musica, quella arriva anche via Spotify.

Intanto le telecamere interne, grazie a un’app dedicata, permettono di vedere che cosa abbiamo nel frigo e soprattutto che cosa manca. Altre due applicazioni Facile e Smart – sempre dal display touch – fanno fare la spesa grazie a partner come Eataly, Nespresso e Supermercato 24.

Addio ai post-it incollati allo sportello (carini, ma non sempre efficienti). Il display consente di creare una lavagna virtuale, aggiornabile, condivisa con gli altri componenti della famiglia.

Parliamo certamente di un elettrodomestico impegnativo per dimensioni. Il Samsung RS68N8941B1 misura 91,2 x 178 x 71,6 centimetri, con il suo doppio sportello (side-by-side). E impegnativo è anche il prezzo che tocca i 2999 euro o poco meno (a seconda del negozio digitale che lo vende).

Tra i modelli più economici c’è il Liebherr CBNef 4835, che a fine 2020 è arrivato a costare 999 euro e adesso è quotato, in Rete, poco sopra i 1100. La casa tedesca, con quartier generale in Svizzera, ha ideato questo frigorifero alto 201 centimetri, largo 60, profondo 66,5. Ha un volume utile di 334 litri e una classe energetica A+++.

Se ne valutate l’acquisto in Internet oppure nel negozio, accertate che sia compresa una chiavetta bianca rettangolare (SmartDeviceBox), che va inserita in un vano perché il frigorifero possa collegarsi alla rete wi-fi di casa o dell’ufficio.

Chiedere ad Alexa di raffreddare le bibite

Una volta collegato il frigo alla rete wi-fi, potrete scaricare l’applicazione della Liebherr che si chiama Smart Device, disponibile sia per Android sia per Apple. Da quel momento, il frigorifero sarà governabile dal cellulare e attraverso lo smart speaker Alexa (di Amazon).

Se direte ad Alexa che sta per iniziare una festa di compleanno, allora Alexa ordinerà al frigo di attivare alcune funzioni (SuperCool, ad esempio) che accelererà il raffreddamento delle bevande. Il frigorifero è compatibile anche con una app e un sito (IFTTT) che può garantire altri servizi utili. Potremo, ad esempio, sapere che la porta del frigo è aperta perché si accende una lampada di allarme, a incandescenza; altrimenti grazie a un sms oppure a una e-mail di allerta.

Sale di prezzo un altro prodotto tedesco – il Siemens iQ700 Home Connect KG56FSB40, dimensioni 80 x 70 x 193 centimetri – che rivenditori eBay hanno offerto anche a 1580 euro, mentre alcuni store digitali si spingono oggi fino a 1798 euro.

Prima delle vacanze

Sul nostro smartphone, avremo sempre sotto controllo la temperatura del frigo. Una notifica ci informerà se la porta è aperta. Potremo infine deciderne l’assetto di base, scegliendo ad esempio Eco (per ridurre i consumi energetici) oppure Vacanze, se mancheremo per alcuni giorni e il frigorifero è semivuoto.

Competitivo è anche il frigo Lg GSX960MCCZ. Arrivato a un prezzo record di 3999 euro, oggi è offerto a 1699. Questo frigorifero a doppio sportello si apre come un armadio a due ante (è anch’esso un modello side-by-side). Le dimensioni sono notevoli: alto 179 centimetri, larghezza da 91 e profondità di quasi 74. Classe di efficienza energetica A++.

Un doppio clic sullo sportello di destra permette di vedere che cosa contengono – come cibi e bevande – i tre ripiani. Con uno smartphone compatibile e l’app LG SmartThinQ, puoi regolare le impostazioni della temperatura da lontano.

a.fontanarosa@repubblica.it





