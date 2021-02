Video trap con pistola e droga: un arresto e 27 denunciati

Pubblicità

Lo scorso dicembre avevano girato un video di musica trap in cui mostravano con disinvoltura alle telecamere hashish, marijuana e anche una pistola. Il video era girato in un immobile di Mornago (nel Varesotto), il cui proprietario ha sporto denuncia alle forze dell’ordine: 27 ragazzi sono stati indagati per “invasione di terreni ed edifici” e i carabinieri della Compagnia di Gallarate, nel corso di un’operazione coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano e da quella di Busto Arsizio, hanno effettuato diverse perquisizioni presso le abitazioni di tutti i componenti del gruppo. A casa di due di loro, un ventenne e un sedicenne, i carabinieri hanno sequestrato droga e denaro. Per il maggiorenne, vista la quantità di droga che aveva in casa, è scattato l’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Nell’abitazione del ventenne sono stati infatti rinvenuti 150 grammi di marijuana e tremila euro in contanti, mentre il sedicenne era in possesso di 20 grammi di marijuana e otto grammi di hashish ed è stato denunciato per spaccio. Sono stati inoltre segnalati alla prefettura di Varese tre giovani quali assuntori di stupefacenti. È stata trovata e sequestrata anche la pistola utilizzata nel videoclip, poi rivelatasi una scacciacani. Le immagini caricate su Youtube da uno studio di produzione locale mostrano i ragazzi, assembrati e senza mascherine a dispetto delle norme anti Covid, mentre fumano, ballano, si sporgono da auto in corsa e puntano l’arma verso l’osservatore.

a cura di Lucia Landoni





