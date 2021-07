Ville, piscina e yacht: ecco il tesoro del re delle burrate confiscato dalla finanza

Pubblicità

Due ville, di cui una con piscina e parco privato, e uno yacht, per un valore di 2,5 milioni di euro, sono stati confiscati al re delle burrate di Gioia del Colle, l’imprenditore Pasquale Cinieri. L’uomo, attivo nel settore lattiero-caseario, era già stato colpito da misura di prevenzione personale e patrimoniale a giugno 2020, in seguito a un’indagine per evasione fiscale. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Bari, II seconda sezione penale, su richiesta del procuratore facente funzioni Roberto Rossi, ed è stato eseguito dai finanzieri della tenenza di Gioia del Colle. Stando a quanto ricostruito dai militari in una nota “nel periodo tra il 2009 e il 2019, come amministratore o socio di fatto di diverse società intestate o di proprietà di prestanome si era responsabile” anche “del fallimento di diverse società nel settore lattiero-caseario” e in questo lasso di tempo “aveva acquisito 2 ville, una a Gioia del Colle e una a Policoro, una imbarcazione di 12 metri”. Gli acquisti, secondo l’accusa, sarebbero avvenuti “pur non disponendo di adeguati fonti economiche di origine lecita – L’ARTICOLO





