Viminale, 50.000 uomini in campo per il weekend. I sindaci blindano le città

Roma. Nel mirino, innanzitutto, ci sono le feste private in seconde case o appartamenti affittati ad hoc ma anche la resistenza sempre più organizzata dei “disobbedienti” che preferiscono beccarsi una multa piuttosto che rinunciare all’incasso della movida serale. E i soliti assembramenti nei luoghi della movida.

È il nuovo fronte dei controlli, quello che nelle ultime settimane ha fatto segnare un picco di sanzioni. Da giorni i sindaci e i governatori, davanti alle ripetute scene di folle più che prevedibili, chiedono al Viminale uno sforzo maggiore e soprattutto più rigore nei confronti di chi viola le norme. E nel frattempo emettono ordinanze che vietano di tutto, come quella che a Firenze vieta la vendita di alcol dalle 16 in poi. Controlli e sanzioni, per la verità, sono triplicati: si viaggia ad una media di 2 milioni e mezzo di persone fermate al mese, 30.000 delle quali multate, in crescita come le multe agli esercenti che ignorano le regole. Un primo assaggio c’è già stato ieri pomeriggio quando a Roma la polizia ha dovuto chiudere gli accessi a San Lorenzo, Trastevere e a piazza Bologna.

Consentire l’accesso ordinato a bar e ristoranti con il prevedibile pienone di prenotazioni soprattutto nelle località di vacanza e nei centri storici ma evitare che le ultime 48 ore prima della nuova stretta si trasformino nell’ennesimo weekend di follia. Coniugando rigore nei controlli e inviti al senso di responsabilità dei cittadini. È la mission affidata ai 50.000 uomini che il Viminale mette in campo nel fine settimana, riproponendo lo stesso dispositivo di forze già sperimentato in occasione delle festività natalizie: polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma anche i contingenti dell’esercito dell’operazione “Strade sicure” e le polizie locali. Già da giovedì sono sui tavoli dei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica le mappe di città e località turistiche per individuare i punti in cui scongiurare prevedibili assembramenti. Luoghi interdetti, in queste ore, con una raffica di ordinanze dei sindaci che vietano lo stazionamento in piazze, centri storici, lungomare, bloccano la vendita di alcolici, limitano l’asporto, chiudono prima i negozi, impediscono persino le uscite pomeridiane degli adolescenti.

A Roma e Milano le transenne per cercare di contingentare e governare i flussi di persone sono già state piazzate ieri, dai Navigli alla Galleria, da Trastevere a Ponte Milvio alla zona del Tridente per lo shopping.

Ma nell’Italia che si avvia verso un’unica enorme zona arancione-rossa, dove gli spostamenti al di fuori del Comune sono vietati e nelle regioni rosse sono vietate anche le visite ad amici e parenti, i controlli delle forze dell’ordine, anche con pattuglie a cavallo e in bicicletta, sono mirati ad evitare assembramenti in parchi e giardini dove si riverseranno migliaia di persone, famiglie con bambini e comitive di giovani.

Posti di blocco, coadiuvati dai droni dall’alto, verificheranno il reale isolamento delle zone rosse. Il Piemonte le ha già vietate ma si teme l’esodo verso le seconde case anche fuori regione dove è consentito andare con la famiglia — anche in zona rossa — ma solo se si tratta di un “rientro” dal luogo dove si lavora e non per un weekend di vacanza.

