Violento scontro tra due gruppi di scimmie affamate: in migliaia bloccano la città

Pubblicità

Pubblicità

Alcuni testimoni hanno catturato le immagini di una enorme ‘rissa’ tra due gruppi di scimmie avvenuta in Thailandia, nei pressi di Prang Sam Yot, di fronte al Santuario Phra Kan a Lopburi, popolare meta turistica del Paese che ospita migliaia di primati. A quanto pare a provocare la violenta lotta tra le due ‘fazioni’ sarebbe stata la fame.

Da qualche settimana la Thailandia ha imposto pesanti restrizioni a gran parte delle sue provincie – tra cui coprifuoco notturno – nel tentativo di limitare la diffusione della variante Delta di Covid 19 che sta causando oltre 9 mila contagi al giorno nel Paese. Le restrizioni legate all’epidemia hanno tenuto i turisti lontani dalla città, mentre il lockdown ha costretto in casa la maggior parte degli abitanti locali, rendendo molto più difficoltoso per i primati procurarsi del cibo. Abituati come erano a riceverlo dai turisti e passanti.

Come riportano i testimoni la lotta tra scimmie avvenuto a Prang Sam Yot è stata così feroce da interrompere il traffico e causare un ingorgo. L’autore del video spiega di essersi accorto di quel che stava accadendo mentre saliva al terzo piano di un edificio per pulirlo. Era impossibile fermare le scimme – racconta – e quando la gente ha iniziato a suonare il clacson nel tentativo di disperderle, la situaizone si è ulteriormente aggravata.





Go to Source

Tweet Share Pinterest