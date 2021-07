Violenze in carcere, il garante dei detenuti campano: “I pm hanno video più raccapriccianti”. E la ministra Lamorgese: “Immagini che non avrei mai voluto vedere”

Pubblicità

“Le foto e le immagini viste sono solo una parte, quelle più raccapriccianti ce le ha solo la Procura”. Lo ha detto il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che oggi ha incontrato la stampa con gli altri garanti provinciali per commentare le violenze avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

I garanti territoriali parlano di “pestaggi e di depistaggi di Stato”. Chiedono di incontrare il capo del Dap. E chiedono che “gli oltre trenta detenuti vittime delle violenze che in queste ore sono stati trasferiti in altre regioni vengano riportati a Santa Maria Capua Vetere. Per un anno sono stati a contatto con gli agenti – dicono – ed ora perfino trasferiti di notte e senza spiegazione?”.

In conferenza stampa, Pietro Ioia (Napoli), Emanuela Belcuore (Caserta), insieme al garante campano Ciambriello chiedono che vengano ripristinate alcune condizioni del periodo pre-Covid: “Chiediamo che siano ripristinati i permessi premio, che i detenuti che andavano a lavorare riprendano a farlo – dice Ciambriello- chiediamo anche che siano previsti ristori, così come sono stati dati a tutti gli italiani per il Covid, e che sia completata la campagna di vaccinazione. Chiediamo un incontro anche con il responsabile nazionale dei detenuti e con il procuratore Cantone- conclude il garante campano – Notiamo un clima di forcaioli, noi vogliamo che si faccia luce e si migliorini le condizioni di vita nelle carceri”.

La ministra Lamorgese a Caserta: “Immagini che non avrei mai voluto vedere”

“Sono immagini che non avrei mai voluto vedere”. La ministra dell’interno Luciana Lamorgese commenta così il video delle violenze avvenute a Santa Maria Capua Vetere. Lamorgese è intervenuta a Trentola Ducenta (Caserta) per l’inaugurazione della mostra fotografica “Diego Armando Maradona, il riscatto sociale attraverso lo sport”.

“Su questa vicenda – prosegue la ministra – le indagini della magistratura faranno il proprio corso, però bisogna anche dire che non possiamo criminalizzare un intero corpo della Polizia Penitenziaria sulla base di alcune persone” conclude la responsabile del Viminale.

“Violenze anche a Barcellona Pozzo di Gotto”

“Le istituzioni e la magistratura intervengano per fare luce su quanto avviene nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto” ha detto poi Emanuela Belcuore, garante dei detenuti della provincia di Caserta.

“Ci sono molti familiari di detenuti campani e del Napoletano ristretti a Barcellona Pozzo di Gotto – ha spiegato – e lì succedono cose inaudite. Ho scritto spesso al garante della Sicilia Giovanni Fiandaca. Chiediamo che si faccia luce affinché non ci sia una ‘Santa Maria Capua Vetere due’. Quello che è successo a Santa Maria è stato qualcosa di eclatante, ma non è accaduto solo lì”.

“Indulto e amnistia”

Il clima, a Santa Maria Capua Vetere, “è un po’ più sereno”, dice la garante dei detenuti della provincia di Caserta, Belcuore, “sono arrivati degli agenti di polizia penitenziaria più giovani e i detenuti sembrano essere tranquilli”. Ma i garanti dei detenuti territoriali e regionali della Campania, oggi hanno indetto una conferenza stampa non solo per ricostruire quanto successo a Santa Maria Capua Vetere ma anche per chiedere che si intervenga sulla situazione delle carceri, ad esempio anche percorrendo la strada dell’indulto e dell’amnistia: “Non sono una resa ma una soluzione”.

C’è sovraffollamento nelle carceri e, certo, ora c’è anche paura. “A Poggioreale ci sono stati questi problemi, ora non più”, dice Ioia. Ciambriello chiama in causa il leader della Lega, Matteo Salvini: “Ha detto, se ti gettano olio bollente ti difendi con le margherite? Depistaggio rispetto ai pestaggi”. Poi, anche Belcuore tira in ballo il segretario della Lega: “Venga a trascorrere una giornata con noi e basta parlare di Campania come terra di camorra, basta essere considerata la discarica di altre regioni”.

Le indagini

Le indagini sono partite da una denuncia del garante campano Samuele Ciambriello che oggi ha ripercorso i ‘passaggi” di questi quindici mesi di “amnesie, ipocrisie, di un clima da forcaioli”. Una vicenda fatta di video, foto, racconti dei detenuti. Inizia con i contagi da Covid, con le rivolte.

“La mia prima denuncia è dell’8 aprile, avevamo ricevuto una foto di un detenuto pestato che era uscito da Santa Maria Capua Vetere per andare ai domiciliari – ricorda Ciambriello – due giorni dopo, plauso alla magistratura, i carabinieri sequestrano i video”. Poi arrivano i primi avvisi di garanzia, a giugno. “Ma fino a giugno nessun politico, nessuna amministrazione penitenziaria ha fatto interrogazione”, aggiunge.





