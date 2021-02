Virus, la decisione del Tar: la Sardegna resta in zona arancione

Pubblicità

La seconda settimana in arancione per la Sardegna è appena iniziata. E proseguirà, come previsto, fino a domenica. La conferma è arrivata del Tar, sollecitato dalla Regione che contestava l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Una conferma della classificazione a cui è seguito un ricorso urgente, inaudita altera parte, ossia del solo presidente, Dante d’Alessio. Oggi il pronunciamento: niente da fare, nessun errore. Non si torna al giallo, come da richiesta. E, rispetto al danno economico prospettato: “Deve ritenersi prevalente (…) – si legge – la tutela del diritto della salute”. Il ritorno al giallo è comunque probabile già per il prossimo lunedì, considerato l’andamento degli ospedalizzati in leggero calo, così come i contagi (ieri 123 e quattro vittime). Ma, appunto, senza forzature.

“Rispetto la sentenza – così il presidente della Regione Christian Solinas – ma sono certo che le ragioni della Sardegna fossero prevalenti sulle argomentazioni prevalentemente tecnicistiche e farisaiche del ministero”. “Dietro questi colori – aveva detto promuovendo il ricorso – ci sono persone, attività economiche e produttive”.

Appena 24 ore prima, il Tar aveva chiesto una memoria difensiva al ministero della Salute. In particolare: “Le ragioni che hanno determinato la permanenza un’altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i dati riguardanti le altre regioni” e “i criteri automatici, o con margini di discrezionalità”. Poi l’attesa, fino a questa mattia.

L’Isola è rimasta praticamente in zona gialla da novembre. Nonostante i dati incompleti forniti al governo sulla diffusione della pandemia da Covid 19, in base ai quali l’Istituto superiore di sanità effettua il monitoraggio ed eventuali retrocessioni. Per questo motivo, per settimane, la Sardegna era stata considerata a rischio alto – perché non valutabile – seppur sempre e comunque in giallo. Fino al 19 gennaio quando è stata superata la soglia critica di occupazione delle terapie intensive, al 31 per cento contro il 30. E quindi è scattato l’arancione. Ma non è il solo indicatore in peggioramento, come evidenzia anche la sentenza firmata dal giudice amministrativo. Ce ne sono altri tre: l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, l’andamento dei focolai e soprattutto, ancora, l’incompletezza dei dati e quindi del tracciamento.

Sul fronte ospedali, sabato 23 gennaio – quando la decisione era già presa – sono poi stati inaugurati con cerimonia istituzionale trenta posti in terapia intensiva a Sassari, resi operativi (con personale dedicato) dopo pochi giorni. Ma non è bastato, anche perché secondo l’ultimo dpcm la divisione per zone resta valida per 15 giorni. Nel ricorso si lamentava la mancanza di una proficua interlocuzione con lo Stato, si citava il report della fondazione Gimbe e un “Rt mai stato tale da giustificare (…) l’arancione” (pari ora al 0,81, ndr). Sulla revisione della scadenza settimanale si citava il caso della Lombardia – altra regione guidata dalla Lega – finita in rosso per errore. Ma sulla presunta discrezionalità e il confronto con altre regioni il Tar non lascia scampo: il rischio si calcola sulla base della probabilità e dell’impatto accertati dal monitoraggio su segnalazioni dai territori. I criteri, infine, “sono elaborati da un algoritmo”, uguali per tutti. Unica eccezione, appunto, la Lombardia per “l’erroneità palese dei dati trasmessi dalla stessa regione”.

Non è la prima volta che la Sardegna – durante la gestione dell’emergenza da pandemia – arriva allo scontro sul governo sulle misure da contenimento. Dopo una lunga polemica estiva sull’idea di “passaporto sanitario”, bocciato dal governo, si era arrivati alle contestazioni formali. A parti inverse, però. A settembre era stato il governo a impugnare un’ordinanza regionale che prevedeva controlli anticovid agli arrivi. Il Tar Sardegna, allora, aveva sospeso il provvedimento. Una formula simile era stata invece applicata in Sicilia a dicembre, solo per le feste natalizie.





