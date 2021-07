Vittoria Europei, tutto l’azzurro minuto per minuto

Pubblicità

6.06 La Nazionale con la coppa a Roma L’Italia campione d’Europa di calcio è arrivata a Roma. L’A319 dell’Alitalia, volo AZ 9001, proveniente da Londra Luton è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 6:06.

6.30 Ci sono 200 tifosi all’aeroporto Sono 200, i tifosi che hanno accolto all’aeroporto di Fiumicino gli Azzurri, campioni d’Europa. Sono ragazzi con tricolori che cantano: “I campioni dell’Europa siamo noi” e “Po po po po”. Applausi e cori anche d aparte di decine di operatori aeroportuali che si sono radunati sotto l’aereo.

7.48 Gli azzurri in hotel Dopo l’atterraggio l’Italia è arrivata all’hotel Parco dei Principi, albergo trasformato nel quartier generale azzurro nella Capitale. Ad attendere Chiellini, che è sceso dal bus con una corona in testa, e compagni un nutrito gruppo di tifosi. Nel pomeriggio la squadra di Mancini sarà ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi.

8.50 Italia celebrata dalla stampa estera L’impresa dell’Italia è celebrata dai più importanti giornali stranieri. ‘La felicità‘ titola l’Equipe, sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di londra. In Spagna, As sottolinea le prodezze del portiere azzurro “Donnarummazo en Wembley‘. Per Marca è ‘eterna Italia‘. In Germania, la Bild, critica gli avversari degli Azzurri in finale: “Inghilterra, ancora una volta niente!”. E poi la Scozia. Il quotidiano the National, alla vigilia, aveva trasformato Roberto Mancini in braveheart e titolato ‘ “salvaci Roberto, sei la nostra… Speranza finale!’. Dopo la finale scrive: ‘il calcio va a Roma, continuano 55 anni di dolore per l’inghilterra’.





