Vivendi tratta la vendita di un 10% di Universal a Bill Ackman

MILANO – Se non puoi combatterli, fatteli amici. Vivendi colosso francese dei media che fa capo a Vincent Bollorè due anni fa era sotto attacco degli hedge fund in patria, doveva veniva criticata la sua gestione, e in Italia dove il fondo Elliott Di Paul Singer aveva fatto lo stesso su Telecom. Ora invece il colosso francese che controlla Unviersal Music avrebbe deciso di fare affari con loro. E In particolare con Bill Ackman, noto gestore e attivista, che ha fondato Pershing Square e che lo scorso anno aveva lanciato a Wall Street la sua Spac.

Secondo il Financial Times Vivendi sarebbe trattando la vendita del 10% dell’etichetta discografica che produce distribuisce Lady Gaga e Ed Sheeran per 4 miliardi dollari, un prezzo che valuta il gruppo 40 miliardi di dollari. A fine anno fa Vivendi aveva venduto un altro 10% del gruppo in al colosso Tencent (a cui in precedenza aveva già ceduto il 10%), incassando 6 miliardi di euro per il 20%, e una valutazione di 30 miliardi per tutta la sua Universal.

Se l’operazione andasse in porto Universal Music si troverebbe quotata direttamente al New York Stock Exchange, anche se Vivendi sarebbe comunque intenzionata a dare le azioni in mano ai soci e procedere a un’Ipo su Euronext. Dai Beatles a Cindy Loper passando per Taylor Swift, il gruppo ha continuato a crescere anche durante la Pandemia, tra le altre cose Universal possiede il 4% di Spotify, su cui aveva investito agli inizi.

Se Vivendi, che ha appena fatto pace con Mediaset e Telecom Itaila, finanziate a breve l’operazione si troverebbe con 7 miliardi di liquidità in cassa da investire sui media, il gruppo recentemente ha preso partecipazioni in Lagardere (che controlla Haschette) e nella spagnola Prisa (l’editore de El Pais).