Voli bloccati: diplomatici russi tornano a casa spingendo carrello a mano

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/mondo/corea-del-nord-voli-bloccati-per-pandemia-diplomatici-russi-tornano-a-casa-spingendo-carrello-a-mano/377106/377717?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/mondo/corea-del-nord-voli-bloccati-per-pandemia-diplomatici-russi-tornano-a-casa-spingendo-carrello-a-mano/377106/377717&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Il 25 febbraio, 8 dipendenti russi dell’ambasciata russa in Corea del Nord con i loro familiari sono tornati in patria. Ma le frontiere sono chiuse da più di un anno e il traffico passeggeri è stato bloccato. Il viaggio di ritorno è stato lungo e tortuoso: 32 ore in treno, 2 in autobus fino al confine e, infine, la parte più importante del percorso: camminare a piedi verso il lato russo. Hanno preso un carrello, messo sui binari, poszionato le loro cose e fatto sedere i bambini. e andare. Il “motore” principale del vagone era il terzo segretario dell’ambasciata Vladislav Sorokin, e il viaggiatore più giovane era sua figlia di tre anni Varya.Alla stazione di confine russa Khasan il gruppo è stato accolto da personale dell’Ufficio del ministero degli Esteri ed è stato accompagnato all’aeroporto di Vladivostok da dove sono riusciti a tornare a casa.

video Instagram – Midrus





Go to Source

Tweet Share Pinterest