Volley, Italia schiantata dalla Polonia: la strada si fa in salita

Pubblicità

Pubblicità

TOKYO – Non sempre l’Italia incontrerà la Polonia, è vero, ma la prima vera e dura partita della sua Olimpiade la nazionale di Blengini l’ha persa fin troppo nettamente: 3-0, con un solo set lottato, il secondo, e per i bi-campioni del mondo è subito riscattata la sconfitta all’esordio con l’Iran. Invece per gli azzurri si accende più di una spia d’allarme.

Il ko contro Wilfredo Leon e compagni (apprezzabile il fluente polacco esibito dall’asso di Perugia, nato a Cuba, naturalizzato per matrimonio, best scorer della partita con 18 punti, Juantorena e Michieletto 9) è la prosecuzione di quanto di brutto si era visto nei primi due set persi all’esordio contro i canadesi. Inoltre l’Italia è a pezzi, fisicamente: fuori per un risentimento muscolare il palleggiatore titolare Giannelli, a mezzo servizio Zaytsev (che però, a fine partita, sbotta “stavo benissimo, gli allenatori da casa possono dire quello che vogliono”), fasciato di cerotti riscaldanti Juantorena. Sbertoli, comunque positivo, ha dovuto correre molto per il campo alla ricerca di palloni per la netta la gran fatica in ricezione dei suoi compagni. Inoltre pesano gli 8 ace contro 1 dei polacchi, oltre a una maggiore capacità di ricostruzione.

La classifica ora si fa ingarbugliata per l’Italia con l’Iran già a 5, la Polonia a 4, il Giappone (prossimo avversario degli azzurri, mercoledì) un punto sopra e una partita in meno, come il Canada, fermo a 1. Solo il Venezuela sembra già fuori. Passano le prime quattro. Blengini: “Non sappiamo quando potremo recuperare a pieno Giannelli, per fortuna si gioca ogni due giorni. La grande differenza tra noi e loro è stata tecnica: molto meglio loro in battuta e ricezione. Dal nostro canto, nel primo set, la qualità del loro servizio ci ha costretto a giocare con palla molto lontana da rete. Se fai fatica a dare continuità al cambio-palla è dura in partite così. L’Olimpiade è comunque fare legna e darle fuoco, e si cerca di fare caldo con quello che si ha. Anche gli infortunati non si tireranno indietro fino alla fine. Ho fiducia. Sbertoli? Bene, non era facile esordire da palleggiatore titolare alle Olimpiadi contro la Polonia. Fatico a dirmi contento dopo un 3-0, ma lui ha fatto un buon esordio. Aver perso nettamente contro una squadra che aveva a sua volta perso contro l’Iran non sposta nulla. Lo sport è imprevedibile ed emozionante e la proprietà transitiva tra le partite non esiste ed è proprio questo che ci tiene qui a farci vivere con emotività il lavoro che facciamo”.

Polonia-Italia 3-0 (25-20, 26-24, 25-20)

Polonia: Nowakowski 5, Kaczmarek 0, Kurek 14, Leon 18, Drzyzga 3, Kubiak 0, Sliwka 9, Kochanowski 1, Semeniuk 0, Zatorski libero, Bieniek 5, n.e. Lomacz. Ct. Heynen.

Italia: Kovar 0, Vettori 0, Juantorena 9, Zaytsev 7, Piano 0, Galassi 7, Sbertoli 3, Anzani 6, Michieletto 9, Lavia 4, Colaci libero, n.e. Giannelli. Ct. Blengini.





Go to Source

Tweet Share Pinterest