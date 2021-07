Volley, prima sconfitta per le azzurre: la Cina vince 3-0

Pubblicità

Pubblicità

TOKYO – Prima sconfitta per l’Italia del volley femminile: le azzurre sono state battute 3-0 con parziali di 25-21, 25-20, 26-24. Gia qualificate ai quarti, Egonu e compagne ora si giocheranno, lunedì, il primo posto nel girone contro gli Stati Uniti. Miglior realizzatrice per le azzurre è stata Paola Egonu con 18 punti, mentre Elena Petrini ne ha piazzati 14. L’Italia resta comunque in testa al Pool B con 9 punti davanti agli Stati Uniti, secondi con 8 punti assieme alla squadra del Comitato olimpico russo, a 7 la Turchia. La Cina (4) è comunque eliminata. Argentina ferma a 0.

Mazzanti si è affidato al consueto schieramento che prevede la diagonale Malinov-Egonu, Danesi e Fahr le centrali, Bosetti e Pietrini i martelli De Gennaro libero. Il primo set è stato molto equilibrato con le cinesi che per la verità hanno un po’ sorpreso le azzurre apparse meno efficaci del solito nel trovare le giuste soluzioni d’attacco penalizzate da una ricezione non proprio esemplare. Alla fine dunque a spuntarla sono state le cinesi con il punteggio di 25-21. Nel secondo set la situazione è rimasta sostanzialmente invariata con le cinesi sempre in grado di gestire la situazione. Mazzanti, così come nel primo set, ha provato a cambiare qualche giocatrice ma in sostanza non è mai riuscito a ricevere dalle sue ragazze la reazione che cercava. Ciò che ne è scaturito è stato un 25-20 senza troppi appelli e il conseguente 2-0. Terzo set che in avvio ha visto ancora le azzurre in confusione anche se con il passare dei minuti finalmente è arrivata la reazione che sembrava poter riaprire il match. Nel finale però le ragazze di Lang Ping hanno piazzato l’allungo decisivo e il 26-24 che ha decretato il 3-0 conclusivo. L’Italia chiuderà la sua fase preliminare con il match contro gli Stati Uniti lunedì 2 agosto alle ore 11.05 locali (le 4.05 nella notte italiana).

Mazzanti: “Ora sfida dura con gli Usa”

“È stata una partita in cui non siamo mai riusciti a cambiare ritmo” è l’analisi del ct Davide Mazzanti, “avevamo sempre il cambio palla difficile. Nella prima parte della gara abbiamo avuto troppa fretta, soprattutto quando loro ci hanno messo in difficoltà in ricezione. Il dispiacere più grande è proprio quello non essere riusciti a invertire l’inerzia del gioco, solo a tratti qualcosa è cambiato nel terzo set, ma abbiamo sprecato nel momento clou e così la partita ci è sfuggita definitivamente. Loro sono state brave a sfruttare i tanti nostri errori. Sapevamo, comunque, che questo era un girone tosto e adesso ci aspetta una sfida molto impegnativa contro gli Stati Uniti”.

ITALIA-CINA: 0-3 (21-25, 20-25, 24-26)

Italia: Malinov 1, Egonu 18, Danesi 8, Fahr 5, Pietrini 14, Bosetti 7, De Gennaro (L). Sylla, Orro, Sorokaite, Chirichella 2. Ne: Folie. All: Mazzanti Cina: Yuan X. 5, Gong X. 9, Wang Y. 6, Zhang C. 12, Yao D. 2, Li Y. 15, Wang M. (L). Ne: Ding X., Yan N., Zhu Ting, Liu Xiaoton, Liu Yanhan. All: Lang Ping.







Go to Source

Tweet Share Pinterest