Volley, resta incinta e il club la cita per danni: l’incredibile caso di Lara

ROMA – Un caso incredibile sta sconvolgendo il mondo del volley e dello sport italiano in generale. Lara Lugli, ex giocatrice del Volley Pordenone (ora ribattezzato Maniago Pordenone), si è visto negato un pagamento di mille euro perché è rimasta incinta senza aver comunicato in anticipo l’intenzione della sua maternità al club. La giocatrice chiedeva il pagamento dell’ultima mensilità prima dell’interruzione del contratto, ma è stata anche citata per danni dal Pordenone perché avrebbe violato il contratto firmato nella stagione 2018-19 “vendendo prima la sua esperienza con un ingaggio sproporzionato e nascondendo poi la sua volontà di essere madre. Una scelta che ha portato la squadra a doversi privare di lei a stagione in corso, perdendo di conseguenza molti punti sul campo e infine anche lo sponsor”.

Gli sviluppi del caso

Il caso è stato denunciato su Facebook dalla giocatrice, che nel mese di marzo 2019 aveva comunicato alla società la sua impossibilità di proseguire la stagione: “Rimango incinta e il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto”, scrive l’atleta, che il mese successivo avrebbe perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. In seguito, la stessa avrebbe chiesto al club di saldare lo stipendio di febbraio “per il quale avevo lavorato e prestato la mia attività senza riserve”. In risposta al successivo decreto ingiuntivo, la scoperta della citazione per danni. Lugli spiega i motivi della reazione della società: “Al momento della stipula del contratto avevo ormai 38 anni e data l’ormai veneranda età, secondo loro dovevo in primis informarli di un eventuale mio desiderio di gravidanza, che la mia richiesta contrattuale era esorbitante in termini di mercato e che dalla mia dipartita il campionato è andato a scatafascio”.

Assist scrive a Draghi e Malagò

In reazione all’accaduto, Assist (l’Associazione Nazionale Atlete) ha comunicato l’intenzione di scrivere al presidente del Consiglio Mario Draghi e al presidente del Coni Giovanni Malagò per chiedere di intervenire: “Questo caso è emblematico perché l’iniquità della condizione femminile nel lavoro sportivo è talmente interiorizzata che non solo la si ritiene disciplinabile, nero su bianco, in clausole di un contratto visibilmente nulle, ma addirittura coercibile in un giudizio, sottoponendola a un magistrato, che secondo la visione del datore di lavoro sportivo, dovrebbe condividere tale iniquità come fosse cosa ovvia. In questa spregiudicata iniziativa – evidenzia Assist – si annida il vero scandalo culturale del nostro Paese, che è giunto al punto da obnubilare la coscienza dei datori di lavoro sportivi, fino a dimenticare cosa siano i diritti fondamentali delle persone”.