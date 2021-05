Von der Leyen: “Ravviviamo il turismo”. La Ue apre ai vaccinati, ma freno d’emergenza per fermare le varianti

Pubblicità

La Commissione europea ha proposto oggi agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nell’Unione europea per tenere conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale. Lo si apprende dall’esecutivo europeo che ha spiegato di proporre di consentire l’ingresso nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall’Ue. Questo potrebbe essere esteso ai vaccini che hanno completato il processo di elenco degli usi di emergenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

Inoltre, la Commissione ha proposto di innalzare, in linea con l’evoluzione della situazione epidemiologica nell’Ue, la soglia relativa al numero di nuovi casi di Covid 19 utilizzata per determinare un elenco di Paesi da cui dovrebbero essere consentiti tutti i viaggi. Ciò dovrebbe permettere al Consiglio di ampliare questo elenco.

Allo stesso tempo, l’emergere di varianti preoccupanti del coronavirus richiede una vigilanza continua. Pertanto, come controbilanciamento, la Commissione ha proposto un nuovo meccanismo di “freno di emergenza”, da coordinare a livello dell’Ue e che limiterebbe il rischio che tali varianti entrino nell’Ue. Questo, secondo la Commissione, permetterà agli Stati membri di agire rapidamente e di limitare temporaneamente al minimo indispensabile tutti i viaggi dai Paesi colpiti per il tempo necessario a mettere in atto misure sanitarie adeguate.

Più nel dettaglio, la Commissione ha proposto che gli Stati membri aboliscano le restrizioni sui viaggi non essenziali per le persone vaccinate che si recano nell’Ue. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire il viaggio nell’Ue di coloro che hanno ricevuto, almeno 14 giorni prima dell’arrivo, l’ultima dose raccomandata di un vaccino che ha ricevuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Ue. Gli Stati membri potrebbero estendere la possibilità anche a quanti sono stati vaccinati con un vaccino che ha completato il processo di elencazione degli usi di emergenza dell’Oms. Inoltre, se gli Stati membri decidono di rinunciare ai requisiti per presentare un test Pcr negativo e / o sottoporsi a quarantena per le persone vaccinate sul loro territorio, dovrebbero anche rinunciare a tali requisiti per i viaggiatori vaccinati provenienti da Paesi extra Ue.

Tutto questo, ha specificato la Commissione, dovrebbe essere facilitato una volta che il certificato verde digitale diventerà operativo. Fino a quando il certificato verde digitale non sarà operativo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accettare certificati da Paesi non Ue in base alla legislazione nazionale, tenendo conto della capacità di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del certificato e se contiene tutti i dati pertinenti. Gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la creazione di un portale che consenta ai viaggiatori di chiedere il riconoscimento di un certificato di vaccinazione rilasciato da un paese extra Ue come prova affidabile di vaccinazione e / o il rilascio di un certificato verde digitale.

I bambini esclusi dalla vaccinazione dovrebbero essere in grado di viaggiare con i loro genitori vaccinati se hanno un test Pcr Covid 19 negativo eseguito al più presto 72 ore prima dell’area di arrivo. In questi casi, gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo.

“E’ ora di ravvivare l’industria del turismo e rilanciare le amicizie transfrontaliere in sicurezza. Ci proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buona situazione di salute”, ha twittato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Ma se emergono varianti dobbiamo agire in fretta: per questo proponiamo un meccanismo di freno di emergenza dell’Ue”.





