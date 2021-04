Von der Leyen sul sofa-gate: “Mi sono sentita offesa e ferita come donna e come europea”

BRUXELLES – “Sono la prima donna a esser presidente della Commissione europea ed è così che mi aspettavo di essere trattata nel viaggio in Turchia, come una presidente della Commissione. Non riesco a trovare una giustificazione e devo concludere che quello che è successo è accaduto perché sono una donna”. Così Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla Turchia. “Mi sono sentita ferita come donna e come europea – ha aggiunto – questo riguarda i valori che sono alla base della nostra Unione e dimostra quanto dobbiamo ancora fare perché le donne siano trattate con parità”. “Una cosa del genere sarebbe successa se avessi portato un abito con una cravatta?”, si è chiesta von der Leyen.

“Il rispetto dei diritti delle donne è la conditio sine qua non per la ripresa del dialogo con la Turchia”, ma “non è l’unica condizione”, ad esempio servono anche “una de-escalation nel Mediterraneo orientale e il rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo”, ha detto la presidente della Commissione. “Le donne occupano il 40% dei posti dirigenziali in Commissione europea”, ha aggiunto tornando al dibattito sui diritti di genere iniziato dopo il sofagate. “La Commissione a breve organizzerà un incontro con le altre istituzioni per capire come possiamo fare meglio”, perché “le donne sono il 50% della società e questo deve essere rispettato anche nelle istituzioni”, ha concluso la presidente.

“Ho utilizzato l’incontro ad Ankara per ribadire la forte preoccupazione per il fatto che la Turchia si sia ritirata dalla Convenzione. Il ritiro di uno dei Paesi fondatori del Consiglio d’Europa è un segnale pessimo. Ma per essere credibili non dobbiamo solo criticare gli altri ma dobbiamo agire anche a casa nostra. Sapete che diversi stati membri non hanno ancora ratificato la Convenzione di Istanbul e altri stanno pensando di ritirarsi dalla stessa. Questo è inaccettabile. Qualsiasi tipo di violenza contro le donne e i bambini è un reato e va punito come tale”.

Al dibattito è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, protagonista in negativo dell’incidente di Ankara, quando prese posto nella poltrona accanto a Erdogan, mentre von der Leyen veniva relegata in undivano accanto. “Mi rendo conto che le immagini hanno potuto dare, soprattutto a molte donne, un senso di essere offese collettivamente. – ha detto – Quindi vorrei confermare pubblicamente un mio impegno completo, totale e assoluto, a sostenere le donne e la parità di genere in tutti i sensi”.