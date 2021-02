Voto su Rousseau, dopo la richiesta di rinvio di Grillo l’ira dei militanti che chiedono di esprimersi su Draghi. Tra breve la decisione

Beppe Grillo blinda Mario Draghi definendolo “grillino” cercando di evitare che la base M5s arrivi ad un frettoloso no su Rousseau e che, di conseguenza, si spacchino i gruppi parlamentari al momento della fiducia in Parlamento. In un lungo video dopo le consultazioni di ieri sera smonta l’immagine dell’arido banchiere e lo definisce “uno di noi”. Il fondatore stoppa il voto su Rousseau sul nuovo governo, che dovrebbe cominciare oggi alle 13 fino a domani alla stessa ora. Per il momento sulla piattaforma di Davide Casaleggio si sta votando sulle modifiche allo Statuto. Ma la base è arrabbiata: i militanti sul Blog delle stelle reclamano la consultazione sul governo Draghi e se la prendono anche con il fondatore. “Boicottiamo il voto sullo Statuto -scrive nei commenti un attivista – Vogliamo votare su Rousseau per dire no a un governo assembrato”. E ancora: “Rimandano la votazione! Mai più seduti allo stesso tavolo con due Mattei e mai con l’ex cavaliere. Lezzi e compagni resistete!” scrive un altro militante.

Ieri sera al v-day contro Draghi organizzato su Zoom dai dall’ala contraria alla fiducia al governo sono stati circa 700 i partecipanti, tra militanti ed eletti M5sanciato dall’ala contraria alla fiducia al governo. Tra loro ci sono anche molti parlamentari, come Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Alvise Maniero, Andrea Colletti, Mattia Crucioli, Elena Botto, Leda Volpi, Primo Di Nicola, Bianca Laura Granato, Pino Cabras, Jessica Costanzo, Laura Angrisani, Raphael Raduzzi. La consigliera campana Marì Muscarà ha chiamato l’evento il “V-Draghi” e commentato: “Queste che sento questa sera sono le vere ‘parole guerriere’ del Movimento. Ho visto Grillo con imbarazzo: credo dovremo chiamare un esorcista!”. Anche Crucioli ha definito “imbarazzante” l’intervento di questa sera del garante 5 Stelle ed ha chiamato il Movimento “a reagire. I vertici che abbiamo sono la negazione dei nostri principi e quindi dobbiamo fare qualcosa. Siamo ad un bivio. Teniamoci in contatto”. Una riunione molto partecipata anche dai rappresentanti locali del Movimento come quelli di Napoli.