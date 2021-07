Wembley rischia, l’Uefa apre inchiesta sulle violenze dei tifosi inglesi

Pubblicità

Chiusura totale o parziale dello stadio per le prossime partite della nazionale. Dopo la multa rimediata in semfinale, la Federazione inglese rischia una punizione severa per le violenze da parte dei propri tifosi. L’Uefa ha aperto una inchiesta sugli scontri dei tifosi inglesi in occasione della finale di Euro 2020 e sul tentativo di almeno un centinaio di persone di entrare allo stadio di Wembley senza biglietto. La Federcalcio inglese è stata accusata di una serie lunghissima di incidenti da parte dei suoi tifosi prima e durante la sconfitta contro l’Italia ai calci di rigore.

Le accuse riguardano i fischi dell’inno nazionale italiano, l’invasione di campo di un tifoso, il lancio di oggetti in campo e l’accensione di fuochi d’artificio. Ma soprattutto lo sfondamento delle barriere di alcuni checkpoint: esterni allo stadio o ai varchi di accesso.

Prima della partita contro l’Italia, un gruppo di tifosi inglesi senza biglietto ha sfondato le barriere di sicurezza e i tornelli per entrare a vedere la finale dell’Inghilterra, la prima in un grande torneo dopo 55 anni.

La partecipazione ufficiale è stata di circa 67.000 spettatori sui 90.000 posti dello stadio, una limitazione che era stata posta per garantire il distanziamento vista la pandemia di COVID-19. La FA inglese è già stata multata di 30.000 euro per gli incidenti provocati dai suoi tifosi dopo la semifinale contro la Danimarca sempre a Wembley la scorsa settimana, compresi i fischi dell’inno danese.

