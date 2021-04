Willie Peyote: “Se aprono per il calcio dovrebbero aprire anche per la musica, non possono nascondersi dietro a un dito”

Pubblicità

Stadi aperti per i campionati europei di calcio. E per la musica? “Non possono fare figli e figliastri, quindi la prendo come una buona notizia anche per il mondo della musica”. Lo dice, sorridendo, Willie Peyote che sul palco del Festival di Sanremo, poco più di un mese fa, aveva vestito a sua insaputa i panni del veggente e nel testo della sua Mai dire mai aveva previsto quello che il Ministro Speranza ha annunciato, ovvero la riapertura dello Stadio Olimpico per le partite dei campionati europei di calcio, con un pubblico limitato, con tutti i controlli, le limitazioni, i distanziamenti necessari, con il minimo di pubblico possibile ma pur sempre un pubblico che dal vivo assisterà sugli spalti alle partite.

Covid, calcio sì spettacoli no. Franceschini: “Per i concerti stesse regole degli stadi” 14 Aprile 2021

Il testo della canzone dice: “Riapriamo gli stadi, ma non teatri né live” e così, ad oggi, è andata. “Dovevano dare una risposta in tempi brevi alla UEFA e hanno dato un segnale positivo”, dice Peyote, “Ma è un bene e io sono fiducioso. Se aprono per il calcio dovrebbero aprire anche per la musica, non possono nascondersi dietro a un dito. Sostenere una scelta del genere vuol dire che in qualche modo non potranno continuare a far finta di niente, non possono evitare di concedere spazi ad altri ‘assembramenti’, quelli dei concerti e degli spettacoli. E sarà un bene per tutti”.

Dopo oltre un anno di stop saranno moltissimi gli artisti che spingeranno per andare in scena appena possibile?

“E’ inevitabile, ci sono quelli che erano in tour al momento del blocco e vorranno riprendere, quelli che avevano già preparato spettacoli che non hanno potuto fare e tutti i nuovi. CI sarà un discreto assembramento di proposte. Ma non credo proprio che si possa fare una gerarchia di comincia prima o dopo, tutti vogliono e debbono suonare, sarà il pubblico a scegliere quali tour saranno premiati”.

I club, che sono stati gli spazi più penalizzati, certamente avranno ancora difficoltà a ripartire. Ci sarà allora spazio, nelle feste di piazza, anche per gli artisti più piccoli, giovani e sconosciuti al grande pubblico?

“Molti comuni potrebbero voler investire quello che non hanno investito in cultura e spettacoli durante questo anno e dare spazio a manifestazioni anche medio piccole. I concerti di piazza, dato che parliamo solo di eventi che si possono svolgere all’aperto, richiamano soprattutto artisti già conosciuti e non i nuovi, Ma se venisse fatto un investimento per sostenere gli artisti più piccoli, visto che comunque le platee saranno contingentate, sarebbe una cosa molto importante. Non serve solo dare spazio ai grandi con pubblici ridotti, ma anche dare lavoro agli artisti e agli organizzatori più piccoli che potrebbero avere proposte interessanti per un pubblico per forza di cose limitato”.

E’ stato un veggente con la sua canzone a Sanremo…è andato bene l’aver portato sul palco l’unico pezzo che in maniera diretta parlava della realtà che stiamo vivendo?

“Direi proprio di sì, per me è stata una scelta coerente e la coerenza premia sempre. Il feedback positivo l’ho ricevuto sia da chi mi conosceva già ed era preparato a quello che avrei fatto comunqe, al di la del contesto in cui ero, sia da chi mi ha visto per la prima volta. Forse, comunque, è anche vero che è stato premiato il fatto che ero l’unico a toccare direttamente certi temi. Ma è piaciuta anche la canzone per il suo ritmo, la musica, non solo per le polemiche…”.

Quindi alla fine il bilancio di Willie Peyote a Sanremo è positivo?

“Direi proprio di sì, e essere premiati con il premio della critica credo sia la conferma che l’attenzione ai testi che ho sempre cercato si è fatta notare anche in un contesto più ampio come quello del Festival. I dubbi che avevo prima di salire in scena sono scomparsi quando ne sono sceso, è stata la scelta giusta”.





