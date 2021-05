Woody Allen: la vita è un festival, tra risate, Fellini e Bergman

Pubblicità

Quando si spengono le luci e partono i titoli di testa, in bianco e nero, con i nomi degli attori e il brano Wrap your troubles in dreams parte anche l’applauso e l’emozione del cinema sul grande schermo. Succede alla proiezione romana per la stampa di Rifkin’s Festival, come già nelle sale riaperte in questi giorni, per molti film che sono usciti (o ri-usciti).

Finalmente arriva in Italia, #soloalcinema il 6 maggio con Vision Distribution, il nuovo film di Woody Allen, un manifesto della sua vita e del suo cinema, che sono in fondo la stessa cosa, fotografate da Vittorio Storaro.

‘Rifkin’s Festival’ l’amore per il cinema nel nuovo film di Woody Allen – trailer

L’alter ego del regista, 84 anni al 49esimo film, stavolta è Mort Rifkin (Wallace Shawn), cinefilo che accompagna la moglia Sue (Gina Gershon), addetta stampa, al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna. L’uomo è alle prese con un romanzo che vorrebbe entrasse nel pantheon dei grandi, di cui però non è soddisfatto, e intanto continua a strappare le pagine che scrive. Il matrimonio è affogato tra abitudini e disaccordi.

Ma al Festival la situazione peggiora per via della particolare passione con cui la donna segue un giovane regista suo cliente, il fascinoso Louis Garrel, osannato da critici e pubblico per il suo ‘impegno’ e il suo romanticismo (anche se un giornalista gli chiede a una conferenza se sia vero che “ha messo incinta la moglie del ministro”). Continuamente premiato e intervistato, dichiara che con il prossimo film affronterà la questione mediorientale “portando forse la pace”.

Rifkin ovviamente non stima il lavoro del regista (che da parte sua lo soprannomina “Grinch”), perchè lo trova pretenzioso, commerciale, medio e piuttosto furbo. E si rende conto del fatto che la consorte si sente sempre più attratta dal giovane regista, fino a una resa dei conti in cui lei dice: “Penso che dovremmo mettere le nostre carte sul tavolo”, e lui risponde “Quante carte hai?”.

Soprattutto è ossessionato dai grandi classici del cinema che lo accompagnano dai tempi in cui insegnava la settima arte agli studenti. E così eccolo sognare a occhi aperti, analizzare la sua vita e il suo passato attraverso le scene di Bergman, Fellini, Godard, Truffaut, Lelouche e Buñuel.

Eccolo pedalare in Jules e Jim, sdraiarsi sul letto, il lenzuolo sulla testa come il Belmondo di Fino all’ultimo respiro, giocare a scacchi con la morte come in Il settimo sigillo bergmaniano, ma stavolta sotto il cappuccio nero c’è Christoph Waltz (che prima di andare a mietere altre vite si raccomanda: “Fai sport, non fumare e mangia tanta verdura”), Con precisioni assoluta Allen trasferisce nella scena della partita di scacchi lo stesso errore del film di Bergman: il tavolo ruotato in modo errato. Secondo le regole degli scacchi, il quadrato a destra nell’ultima riga di ogni giocatore dovrebbe essere bianco. Ovviamente non poteva mancare nel baule di Woody Allen Federico Fellini, con il suo 8 1/2 accompagnato da La passerella di addio di Nino Rota.

Lo stato d’animo di Mort – ipocondriaco come Allen, convinto di avere un problema al cuore (“Penso sempre che i medici mi daranno un mese di vita e, con la mia fortuna, sarà febbraio”) – migliora quando incontra la dottoressa Jo Rojas (Elena Anaya), cardiologa appassionata di cinema che purtroppo è sposata con un pittore fedifrago (Sergi López) che la fa soffrire. Quando lei gli chiede “Non moriresti per amore?” lui risponde caustico: “Francamente preferirei non morire per niente. E questo include malattia, vecchiaia o soffocamento con un bagel”.

Il nuovo rapporto e ‘l’analisi’ attraverso i capolavori del cinema permettono al regista di uscire dalla situazione di stallo in un film che è un inno al potere salvifico del cinema.

“Realizzare Rifkin’s Festival è stata una grande gioia, soprattutto grazie a Vittorio Storaro e alla sintonia che ci ha legati durante le riprese. Spero che questo film, in un periodo così difficile, restituisca al pubblico il grande piacere di tornare in sala”, ha dichiarato il cineasta newyorchese. E liquida Hollywood in una battuta: “Con il lieto fine gli americani hanno illuso il pubblico, per fortuna sono arrivati gli europei a rendere il cinema adulto”.

Rifkin’s Festival negli Stati Uniti potrebbe non uscire mai in seguito alle accuse mosse dalla figlia adottiva Dylan (su cui è tornata di recente la docuserie Allen vs Farrow andata in onda su Hbo) sulle accuse di molestie alla figlia adottiva Dylan, malgrado l’inchiesta giudiziaria si sia chiusa con un nulla di fatto. Anche il suo film precedente, Un giorno di pioggia a New York, dopo la marcia indietro di Amazon c he avrebbe dovuto distribuirlo, è arrivato in sala in America solo a fine 2020, con una piccola distribuzione indipendente.





