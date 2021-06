Your Father

Pubblicità

La prima cosa bella di martedì 1 giugno 2021 è tuo padre. Ci pensano tutti quelli che vanno a vedere The Father, con Anthony Hopkins. Escono scuotendo la testa. Dicono: “Eh, è proprio così che diventa”. C’è un po’ di amarezza per il posto in cui va tuo padre prima di andare. Eppure resta una cosa bella. Tuo padre che racconta la stessa storia per la trentesima volta. Tuo padre che la dimentica.

Tuo padre che racconta qualcosa come non è stato mai, ma non è una bugia, è soltanto una diversa verità. Tuo padre che trasforma in odissea un trasferimento, lui che ti aveva educato a trasformare in trasferimenti le odissee.

Tuo padre con la stessa giacca preziosa che gli aveva comprato tua madre perché durasse una vita, e infatti guarda. Tuo padre che mette la cravatta per andare dal dottore, che contesta il dottore, che rimpiange il padre del dottore. Tuo padre che non ha bisogno del dottore, ma di uno che ascolti le sue lamentele sul tempo. Tuo padre contro il tempo. Tuo padre che aggiustava tutto e ancora ha un rimedio per tutto, ma a parole. Tuo padre che sbaglia i nomi, ma conserva il tuo in cassaforte. Tuo padre che perderà la combinazione e ti domanderà: “Chi sei?”. E gli risponderai: “Tuo padre”.





