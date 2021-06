Zaki, altri 45 giorni di carcere. Pd: “Stop alla vendita di armi all’Egitto”. Amnesty: “Cosa fa il governo?”

Pubblicità

Un giudice egiziano ha deciso altri 45 giorni di custodia cautelare in carcere per Patrick Zaki: è stato questo infatti, secondo quanto si apprende, l’esito dell’ennesima udienza riguardante la sorte dello studente dell’Università di Bologna, arrestato in Egitto nel febbraio dell’anno scorso.

Patrick, che è accusato di propaganda sovversiva su Internet, trascorrerà dunque il suo 30esimo compleanno, il 16 giugno, in carcere. L’udienza ieri era avvenuta in assenza degli avvocati e degli osservatori delle ambasciate.

Boldrini (Pd): “Basta commercio di armi con l’Egitto”

Quanto durerà ancora questa violazione dei diritti umani? Il tempo delle parole è finito. Il nostro Paese sia coerente e dia un segnale chiaro. L’Egitto è il primo importatore di armi italiane: fermiamo il commercio!”. Lo ha scritto su Twitter Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato per i diritti umani nel mondo.

“Una tortura contro un ragazzo che non ha nessuna colpa. Il Senato qualche settimana fa ha dato via libera a un odg che impegna il governo ad attivarsi per la sua liberazione. Non lasciamo solo #PatrickZaki” twitta la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

“Vorremmo che Zaki sentisse tanta vicinanza. Il Governo deve accelerare l’assegnazione della cittadinanza italiana” dichiara Barbara Pollastrini, deputata Pd. “Patrick compirà 30 anni il 16 giugno e solo tanta solidarietà può dargli forza”.

Amnesty: “Accanimento giudiziario”

“L’ennesimo rinnovo che non lascia spazio a dubbi: la sua detenzione è un accanimento giudiziario”: lo scrive Amnesty Italia su Twitter.

“C’è da chiedersi ancora una volta cosa intenda fare il Governo italiano di fronte a questa persecuzione ormai evidente nei confronti dello studente dell’Università di Bologna”. E’ quanto sostiene Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia.

“Dopo questa ennesima decisione crudele delle autorità giudiziarie egiziane – argomenta – per Patrick si apre un nuovo periodo drammatico, trascorrerà il suo trentesimo compleanno in carcere. Non è stato ancora vaccinato e questa è una cosa che deve essere fatta con la massima urgenza”.

Quindi, ribadisce Noury, “c’è da chiedersi ancora una volta cosa intenda fare il Governo italiano di fronte a questa persecuzione ormai evidente nei confronti dello studente dell’Università di Bologna . E siccome Patrick sa tutte le cose che si fanno e anche quelle che non si fanno in suo favore – prosegue l’esponente di Amnesty International – vorrei che gli arrivasse il nostro messaggio di solidarietà, di vicinanza . Il nostro appello a resistere e a tenere sempre in mente quel proposito che si è dato giorni fa, cioè di consegnare personalmente a Liliana Segre una lettera che le ha scritto per ringraziarla per tutto quello che lei ha fatto in suo favore e che quindi – conclude Noury – Patrick tenga a mente che dovrà arrivare quel momento”.





