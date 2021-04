Zaki e la cittadinanza italiana, Draghi: “E’ un’iniziativa del Parlamento”. Amnesty protesta: “Brutto segnale”

“Quella su Patrick Zaki è un’iniziativa parlamentare in cui il governo non è coinvolto al momento”. Ha risposto così il premier Mario Draghi, durante la conferenza di oggi a Palazzo Chigi, a chi gli ha chiesto se il governo, come richiesto dal Senato con un ordine del giorno bipartisan, concederà la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il ricercatore italiano che studiava in italia e che si trova in carcere in Egitto da oltre un anno. Ma le parole del presidente del Consiglio hanno scuscitato proteste di associazioni e esponenti della maggioranza. “Si tratta di un brutto segnale”, commenta Riccardo Nuory, portavoce di Amnesty. “Il governo in aula al Senato si è impegnato, con tutte le riserve del caso, ma si è impegnato a concedere la cittadinanza. Se ora si tira indietro dopo due giorni è un brutto segnale francamente”.

Senato, approvato l’ordine del giorno per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Fdi si astiene. Liliana Segre in Aula di Laura Mari 14 Aprile 2021

Ma la polemica sulle parole di Draghi è scoppiata anche nella maggioranza. “Il governo deve fare la sua parte”, scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi. E Giuseppe Brescia, presidente grillino della commissione Affari costituzionali della Camera, aggiunge: “Spero ci sarà più attenzione per le iniziative del Parlamento, apparentemente oggi derubricate alla voce ‘varie ed eventuali’ “.