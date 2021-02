Zingaretti: “Noi alternativi alla Lega ma nessun veto, decide Draghi”

Pubblicità

Pubblicità

«È andata benissimo». Rientrando al Nazareno dopo l’incontro con il presidente incaricato, Nicola Zingaretti appare sollevato.

Nella Sala dei Busti di Montecitorio Mario Draghi gli ha spiegato il tipo di impostazione che intende dare al nascente governo, ha illustrato le riforme a suo giudizio più urgenti e necessarie per l’Italia. E il segretario del Pd non ha potuto fare a meno di notare la grande consonanza con le proposte democratiche e la distanza siderale da quelle della Lega. Dal fisco progressivo — che ripone nel cassetto il sogno salviniano della flat tax — al rifiuto dei condoni, fino alla richiesta di una «maggiore integrazione europea» mediante «una più ampia cessione di sovranità», i vertici dem si son fatti l’idea che la coabitazione forzata con la destra sarà più difficile per loro che per il centrosinistra.

Stato d’animo subito trasfuso in un entusiastico post su Fb: «Siamo molto soddisfatti dei contenuti e delle linee guida sulle quali il professor Draghi sta lavorando», scriverà a sera Zingaretti su Fb. Compiaciuto per «lo sforzo» di far nascere un governo con una «visione per noi condivisibile e a noi vicina», rimarca. Certo, le preoccupazioni non sono del tutto fugate. In particolare sulla definizione della squadra, che l’ex capo della Bce non ha ancora reso nota, costringendo l’inquilino del Nazareno a stare sul vago. «La formula del governo spetterà al presidente incaricato, alla luce del mandato del capo dello Stato e della valutazione sul perimetro della maggioranza», spiega dopo il colloquio. «Ci rimettiamo a Draghi», insiste, non potendo fare altrimenti.

Quel che il premier in pectore chiederà ai partiti resta infatti un rebus. Non si sa se dovranno indicare personalità politiche o tecnici, né se vorrà con sé i leader. Perché in tal caso anche lui (oppure il vice Orlando) dovrà considerare di entrare per non lasciare una prateria al segretario leghista. Evitando che il nuovo esecutivo si trasformi nel governo Draghi-Salvini. Perciò non resta che ribadire ciò che ha sempre detto: «Pd e Lega sono e rimangono due forze alternative», anche se «non ci saranno veti a prescindere».

Per una cosa che dopo giorni di patemi pare avviarsi per il verso giusto, ce n’è però un’altra che irrita Zingaretti: la richiesta di un congresso per farlo fuori. Parlarne adesso, in piena pandemia e con la crisi di governo ancora da risolvere, è «da marziani», sbotta il segretario in conferenza stampa. E pazienza se persino Romano Prodi gli fa notare che «un partito che non fa un congresso a livello popolare per tanti anni perde il rapporto con il popolo», graffia a distanza il “padre” dell’Ulivo. Per il governatore del Lazio «ridurre la discussione sul rafforzamento del nostro progetto politico all’assillo congressuale mi sembra fuori dalla realtà e dalla vita delle persone». Ci sarà tempo e modo per farlo, assicura, ma non adesso. Sa bene qual è l’obiettivo della “fronda del Nord” e di un bel pezzo di Base riformista, la corrente di Guerini e Lotti che da tempo contesta la prospettiva di un’alleanza organica con i grillini e medita il cambio della guardia al Nazareno.

Ma Zingaretti su questo non deflette: non solo la coalizione giallorossa è stata «una scelta condivisa» da tutti, ricorda, ma è «un orizzonte» cui guardare anche nel futuro. Di più: «Un patrimonio da coltivare e rilanciare» perché «in un Parlamento in cui il Pd per la sconfitta del 2018 e per una scissione» ha numeri piuttosto esigui, serve «il dialogo con 5S e Leu per essere più forti e sono certo che continueremo così». Un modello da proporre anche alle imminenti amministrative, pur «nel rispetto dell’autonomia dei territori».

Parole che spiazzano la minoranza e la obbligano a frenare. «Mai detto congresso ora, ma quando usciamo dalla pandemia», puntualizza Orfini. Con il gueriniano Enrico Borghi che invita alla cautela: «Adesso la priorità è far partire il governo. Dopo però occorrerà una riflessione profonda sul profilo politico che dovrà tenere il Pd tra il prima e il dopo Draghi, perché molto del panorama politico è destinato a cambiare».





Go to Source

Tweet Share Pinterest