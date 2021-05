113 anni tra gioia e passione, ecco ‘Inter icona senza tempo’

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 06 MAG – Un grande libro illustrato dedicato all’Inter, uno dei club storici più amati e seguiti del mondo. La sua storia, i protagonisti, i luoghi, il forte legame con l’Italia e in particolare con la città di Milano racchiusi in ‘Inter, icona senza tempo’. Il volume, griffato Andrea Paventi e Carlo Canavesi con un intervento di Gianfelice Facchetti e in libreria da oggi 6 maggio, ripercorre la storia del club in una appassionante carrellata di immagini, il racconto dei luoghi, delle persone e di tutto ciò che ha guidato i nerazzurri ai vertici del calcio mondiale. 113 anni di passione, gloria, gioia ed emozione. Racconta la squadra come era, come è e come sarà: palloni, scarpe, maglie, guanti da portiere, fasce di capitano, panchine, stadi, campi da gioco o da allenamento, fino alle tattiche di gioco e alla preparazione delle partite. Ne rivela alcuni dei “numeri” più significativi (i goal, gli scudetti, gli stadi, le partite…). Viaggia attraverso i marchi storici sino a quello attuale. Raccoglie un florilegio di aforismi sul football di intellettuali, scrittori, poeti e sportivi che accompagna il lettore sino ad incontrare la musica e i musicisti italiani che hanno celebrato il club e la sua speciale unicità. Narra il rapporto speciale di Inter, il club più attivo in questo campo, con il mondo dei social. Illustra l’architettura e gli interni della nuova avveniristica sede della squadra e il rinnovato centro sportivo di Appiano Gentile. Particolare attenzione viene prestata ai quasi 1.000 Inter Club sparsi nel mondo, raccontati in un capitolo loro dedicato. Infine, il legame con la città di Milano e l’intensa attività sociale della squadra, davvero unica nel mondo del football, vengono raccontate con un set di immagini straordinarie. Chiude il volume il saluto di Gianfelice Facchetti, che l’autore ha voluto conservare nella forma originale che gli diede nella notte del centenario del club. Andrea Paventi è il giornalista di riferimento per Inter su Sky Sport. Si occupa di football, boxe e tennis. Nel 2001 ha vinto il Premio di cultura sportiva Beppe Viola. Carlo Canavesi, giornalista, collabora con Bergamo Tv e L’Eco di Bergamo. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest