40 anni senza Bob Marley, Ajax lo celebrerà con maglia

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Una delle maglie che l’Ajax Amsterdam indosserà nella prossima stagione calcistica, 2021-’22, celebrerà il mito di Bob Marley, per ricordare il re del reggae nel 40/o anniversario della scomparsa. Ricorrerà il prossimo 11 maggio, giorno in cui verrà ufficialmente lanciata la casacca per la quale c’è già un boom di richieste. L’idea di omaggiare Marley non è nata, come ha detto scherzosamente qualcuno, perché Amsterdam è, da sempre, la capitale della marijuana legalizzata ma perchè una delle canzoni del musicista icona della Giamaica, che era un grande appassionato di calcio e lo praticava, è dal 2008 uno degli inni dei tifosi dell’Ajax. Lo cantano a ogni partita, e si tratta di “Three Little Birds” , che Marley incise nel 1977 e che alla Johan Cruijff Arena venne eseguita da un dj prima di un Ajax-Cardiff e da lì divenne una tradizione della tifoseria. La maglia è nera con dettagli rosso, giallo e verde, i colori della cultura Rastafari, nel colletto. Rossa, gialla e verde anche le tre stelle che campeggiano sopra allo stemma del club. Nella parte interna della maglia anche le tre X simbolo di Amsterdam e tre silhouette di uccellini per fare riferimento alla canzone amata dagli ajacidi. Insomma, un must per i collezionisti e gli appassionati calcio e del reggae. (ANSA).







