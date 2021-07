Pubblicità

“Abbiamo ricevuto con serenità la lettera Uefa per l’ammissione in Champions: ribadisco che, da parte nostra, c’è volontà di dialogo per affrontare i problemi e ribadire che non abbiamo paura di minacce fatte nell’arco dei mesi”: così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, torna sulla questione Superlega. “La nostra azione legale porterà a risultati soddisfacenti – aggiunge, in conferenza stampa all’Allianz Stadium – ma il vero successo sarà quando si tornerà ad avere un dialogo nell’interesse di tutti”. “Ho un ottimo rapporto con Ceferin e lo stimo come persona: con le dimissioni dalle mie cariche mi sono comportato nella maniera più corretta, resta sempre il padrino di mia figlia e il tempo aggiusterà ogni disguido e incomprensione”.

“Arrivabene è un volto conosciuto e di cui si conoscono i suoi ultimi passaggi, le sue competenze saranno integrate con quelle di Nedved e Cherubini: il suo curriculum parla per lui, ha grande conoscenza degli sport professionistici e saprà portare un elemento determinante nell’area sportiva, benvenuto”: il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, presenta Maurizio Arrivabene, nuovo amministratore delegato Area Football della società bianconera.

8.5 mld effetti pandemia per club europei – “I dati Uefa analizzano bilanci e società delle prime divisioni e di tutti i campionato europei: è stata stimata la necessità di liquidità per 8.5 miliardi, questi sono gli effetti che la pandemia avrà sui club di prima divisione”: il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, spiega le analisi sui bilanci delle società il giorno, dopo l’aumento di capitale di 400 milioni per il club bianconero deciso ieri dal consigli di amministrazione.

Cherubini: “Nessun segnale, Ronaldo resta con noi” – “Non c’è nessun segnale di trasferimento: nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte della Juventus, parliamo di un calciatore che solo l’anno scorso ha segnato 36 gol. I numeri non dicono tutto, ma nascondono tante verità: siamo contentissimi che, quando avrà terminato il periodo di vacanza, si unirà alla squadra”: così Federico Cherubini, nuovo Football Director bianconero in conferenza stampa all’Allianz Stadium. “Ronaldo è centrale nel nostro progetto: ad oggi, possiamo dire questo ma non ho la sfera di cristallo, aggiungo però che siamo estremamente felici che Cristiano faccia ancora parte della nostra squadra”: Federico Cherubini, nuovo Football Director della Juventus, precisa la situazione legata a CR7, il cui contratto con il club scadrà a giugno 2022. “Abbiamo già una squadra competitiva, lo pensa anche il nostro allenatore: cogliendo le opportunità si può migliorare, ma non è detto che avverrà”: Federico Cherubini, nuovo Football Director della Juventus, analizza la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. “Puntiamo ad aspettare gli investimenti fatti negli ultimi anni con la politica del ringiovanimento – aggiunge il dirigente bianconero – e abbiamo margini di crescita già con questo patrimonio tecnico: sarà mercato in cui non saremo molto attivi, ma vigili per accogliere eventuali rinforzi in linea con parametri tecnici ed economici”.





