Ajax: ten Hag ‘Roma? Firmo se finisce come con Juve’

(ANSA) – ROMA, 07 APR – “Con l’Atalanta a Bergamo abbiamo pareggiato 2-2 e due anni fa abbiamo eliminato la Juventus, firmerei per ottenere lo stesso risultato con la Roma”. Lo ha detto Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, alla vigilia del primo quarto di finale dell’Europa League contro i giallorossi. Poi ha continuato: “La Roma è una squadra divertente, ma noi vogliamo vincere facendo il nostro calcio”. Poco importa, quindi, se gli assenti in casa olandese saranno diversi. “Schuurs ha problemi al ginocchio e su di lui c’è un punto interrogativo – ha continuato ten Hag -. Sean Klaiber è diventato padre. Anche Blind e Mazraoui non sono in forma, e non ci saranno. Non mi romperò la testa perché comunque ho 16-17 giocatori buoni da utilizzare. Abbiamo continuato a vincere anche senza Onana o Haller e questo vale anche per Blind”. Al fianco del tecnico in conferenza anche il difensore dell’Ajax Jurrien Timber, classe 2001, prodotto del vivaio da un anno in prima squadra. “Affrontare Dzeko è speciale – le sue parole -. Lo seguivo da bambino quando era al Manchester City”. (ANSA).







