All’Italdonne basta un rigore, Olanda va ko

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – L’Italdonne conquista una vittoria di prestigio al Mazza di Ferrara, battendo in amichevole l’Olanda campione d’Europa in carica e vicecampione del mondo. Una sorta di vendetta per le azzurre che erano state eliminate proprio dalle olandesi nei Mondiali in Francia nel 2019 ai quarti di finale. Di 1-0 il punteggio finale a favore dell’Italia che ha approfittato anche delle assenze di Martens e Miedema. Malgrado le occasioni da gol costruite, il gol decisivo è arrivato solo su calcio di rigore, concesso per un fallo di Jansen su Bonansea: sul dischetto va Girelli, che batte Van Veenendaal. Nel finale l’Italia prova a trovare anche il raddoppio, ma senza risultare pericolosa. Nella ripresa, al 10′, le olandesi impegnano Giuliano con Van de Donk, poi l’Italia potrebbe raddoppiare, ma alla fine si accontenta del successo di misura. “E’ stata una partita importante per noi, contro una grande squadra, che sta preparando l’Olimpiade e che ha lasciato qualche big in panchina. Questo, però, non toglie nulla alla grande prestazione delle ragazze, soprattutto a livello di mentalità e carattere; dobbiamo crescere un po’ nel possesso-palla soprattutto contro queste squadre – ha commentato la ct, Milena Bertolini, ai microfoni della Rai -. Voglio fare i complimenti a tutte le giocatrici per la prestazione”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest