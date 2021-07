Amichevoli: la Fiorentina vince 11-0, Vlahovic ne fa 7

Pubblicità

(ANSA) – FIRENZE, 25 LUG – Vittoria per 11-0 della Fiorentina di Vincenzo Italiano contro i dilettanti della Polisportiva C4 Foligno nella seconda amichevole stagionale disputata sul terreno del centro sportivo Cesare Benatti, a Moena (Trento). Nel primo tempo l’allenatore viola ha schierato Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic, Bianco, Duncan, Bonaventura, Callejon, Kokorin, Sottil: i gol sono stati realizzati da Callejon, Duncan, e Bonaventura, col primo tempo che si è chiuso sul 3-0. Nella ripresa Italiano ha invece schierato Terracciano, Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Biraghi, Benassi, Krastev, Maleh, Munteanu, Vlahovic, Saponara, ma il protagonista è stato Vlahovic che ha realizzato 7 gol. Da segnalare che il 9-0 per la Fiorentina era arrivato grazie a un’autorete di Ardenis su tiro di Saponara. “E’ sempre un grande piacere giocare le partite, vorrei fare i complimenti ai nostri avversari: faccio loro un grande in bocca al lupo per la stagione – ha detto Vlahovic, ai media ufficiali della società viola -. Penso che oggi non sia importante tanto il risultato quanto il fatto che non ci siano stati infortuni. Dobbiamo continuare a lavorare dedizione tutti i giorni ed entrare in campionato con un’ottima preparazione alle spalle”. (ANSA).







