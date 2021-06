ANSA-BOX/Europei:da ottavi Wembley ospiterà 45000 spettatori

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – LONDRA, 11 GIU – Dagli ottavi di finale in poi, fino alla finale dell’11 luglio, la capienza di Wembley potrebbe essere aumentata a 45mila spettatori, il doppio di quanti potranno assistere alle prime tre partite disputate nello stadio londinese. Secondo le indiscrezioni raccolte dal tabloid Daily Mail, il governo di Boris Johnson ha intenzione di garantire all’impianto di Londra un’esenzione speciale, a prescindere dalla decisione che verrà presa circa la fine anche delle ultime misure di lockdown, prevista il prossimo 21 giugno. L’Inghilterra farà il suo debutto a Wembley – davanti a 22,500 spettatori, un quarto della capienza totale – domenica pomeriggio, ricevendo la visita della Croazia. Qualora la squadra di Gareth Southgate vincesse il proprio girone, e la Germania finisse seconda nel suo, le due nazionali si troverebbero contro, martedì 29 giugno, a Wembley, potenzialmente – suggerisce con un po’ di ottimismo, il Daily Telegraph – aperto addiritura a 90mila spettatori, la sua massima capienza. Un’eventualità che appare al momento remota, considerate la prudenza dimostrata nelle ultime settimane dal governo britannico di fronte al rialzo dei contagi. Ma che – almeno in linea teorica – nessuno si sente di escludere al momento. L’accesso all’impianto londinese, per tutti i tifosi, verrà subordinato all’esibizione della prova di un tampone negativo, effettuato nelle 24 ore precedenti l’incontro, oppure del passaporto vaccinale, che attesti la vaccinazione completata. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest