Atalanta: 2-1 al Pordenone in amichevole

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 31 LUG – L’Atalanta ha battuto 2-1 (1-1) il Pordenone, in cui milita il suo ex giocatore della Primavera in prestito Cambiaghi, nell’amichevole disputata davanti a mille spettatori (nella Tribuna Rinascimento) al Gewiss Stadium di Bergamo. I nerazzurri non vedevano i propri tifosi dal 24 ottobre scorso nell’1-3 con la Sampdoria in campionato. Nel primo tempo botta e risposta tra Piccoli (5′) incocciando di testa a fil di traversa il corner da destra di Miranchuk e Tdasjout (14′, che poi sbaglia al ventesimo il diagonale del possibile vantaggio dopo il sombrero all’argentino) per gli ospiti dal dischetto per il fallo di Palomino su Pellegrini; dopo il salvataggio di Biondi al 24′ su Colley a rimorchio di Maehle e Piccoli; tra le chance sprecate, anche il destro di Gosens (31′) su apertura del russo. Nella ripresa, con l’esordio dei nuovi Lovato (per Sutalo, ma ha giocato in mezzo ai tre) e, dal quarto d’ora, Pezzella al posto di Gosens, parata di Perisan sul colpo di testa di Pasalic (3′) e gol della vittoria di Kovalenko alla mezzora aprendo il piatto sull’assist dal fondo di Piccoli, lanciato proprio dall’ex Parma. Assenti i nazionali ancora in ferie Pessina, Toloi, Muriel, Zapata, Romero e Musso più i convalescenti Hateboer, Malinovskyi e Sportiello. Il prossimo test sarà sabato 7 agosto al London Stadium contro il West Ham per la Betway Cup. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest