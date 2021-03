Atalanta: Gasperini, avere vinto oggi Ã¨ un grande merito

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 12 MAR – “Era una partita difficile e averla vinta è un merito da parte nostra, ma contro il Real Madrid sarà di tutt’altro tipo”. Gian Piero Gasperini, nel commentare dalla sala stampa del Gewiss Stadium il 3-1 allo Spezia, trova modo di parlare anche dell’ottavo di ritorno di Champions di martedì 16 sul campo del Real Madrid. “E’ un impegno in cui possiamo calarci coi tempi giusti, all’andata non avevamo potuto giocarla alla pari per l’inferiorità numerica per via dell’espulsione di Freuler – dice il tecnico dell’Atalanta -. Si tratta di una sfida che ci siamo guadagnati dopo aver passato un girone che aveva Liverpool e Ajax: vogliamo fare bella figura”. Sul match di campionato, Gasperini trova elogi anche per l’avversario: “Lo Spezia ha messo in difficoltà tante squadre per la sua bravura tecnica: questa sera per vincere abbiamo dovuto fare una prestazione di valore – sottolinea -. Tiene il campo larghissimo, per prendere palla devi correre. Nel secondo tempo siamo stati molto più precisi e abbiamo aggiustato la mira”. Infine, sul mach winner della serata: “Pasalic ha perso tre mesi per infortunio, e magari ha faticato a rientrare, ma oggi sono state premiate le sue caratteristiche con gli inserimenti in zona gol” (ANSA).







