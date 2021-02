Atalanta: Gasperini, niente pressioni per Real Madrid

Pubblicità

Pubblicità

(ANSA) – BERGAMO, 20 FEB – “Il Napoli è il modo migliore per non caricare di pressioni la partita col Real Madrid. E’ una partita di campionato importante, contro una squadra forte e di qualità, che evita troppi pensieri su mercoledì”. Alla viglia della terza sfida con i campani in meno di tre settimane dopo le semifinali di Coppa Italia, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini nega che l’ottavo di Champions League peserà sulla sua squadra: “Aver sistemato la questione della finale di Coppa Italia, che ci ha costretto a giocare due volte alla settimana per quattro settimane consecutive, ci ha consentito di avere la concentrazione massima per la serie A. Abbiamo il record di punti societario in questo momento della stagione: a differenza di quanto sento e leggo, il cammino dell’Atalanta è superiore a quello degli anni scorsi”. Sul possibile turnover, il tecnico nerazzurro è abbottonato: “Cerchiamo sempre di mandare in campo la formazione migliore, al netto di acciacchi e fatiche dovute al calendario. Stiamo tutti abbastanza bene, l’unico problema è Maehle, bloccato negli scorsi due giorni da una contusione alla gamba: difficile recuperarlo. Hateboer non rientrerà prima di aprile”. (ANSA).







Go to Source

Tweet Share Pinterest